RTX 3070 vs RTX 3070 Ti: compare as placas de vídeo Nvidia

Para usuários que fazem streaming, as placas da Nvidia ainda oferecem suporte a recursos como o Nvidia Broadcast , que aprimora a experiência de criadores de conteúdo otimizando o desempenho das placas em streaming. Pensando em ajudar os usuários que querem investir em uma placa de vídeo, o TechTudo preparou um comparativo entre os modelos RTX 3070 e RTX 3070 Ti. Confira, a seguir.

Os dois modelos de são parecidos, mas a GPU da série Ti traz mais aprimoramentos. Enquanto a RTX 3070 oferece clock base de 1,50 GHz, o modelo mais recente chega a 1,58 GHz. As capacidades máximas são de 1,73 GHz e e 1,77 GHz, respectivamente. Além disso, a placa mais nova conta uma tecnologia de VRAM que tende a ser mais eficiente, a GDDR6X, em vez do GDDR6 da RTX 3070.

A RTX 3070 Ti também oferece um número maior de CUDA , com 6.144 núcleos. Já o modelo padrão oferece 5.888, sendo um diferencial que tende a impactar no comparativo de desempenho das placas. Por outro lado, a RTX 3070 Ti exige mais energia: 290 W. A RTX 3070 demanda 220 W, sendo uma opção mais interessante para quem prioriza a economia de energia.

De acordo com informações de sites especializados em benchmarks, a RTX 3070 Ti pode oferecer um desempenho em média 5% superior em relação à RTX 3070 tanto em jogos quanto em benchmarks sintéticos. Ainda segundo os testes, essa diferença pode chegar até 10% a mais FPS em jogos na resolução 4K.

Para quem busca uma placa para jogos em Full HD ou Quad HD , os testes indicam que os dois modelos podem entregar mais de 100 quadros em boa parte dos jogos mais populares. Em 4K, as placas entregam entre 80 e 90 FPS, o que também é um valor bem interessante.

A RTX 3070 tende a ter um consumo menor, de acordo com os dados fornecidos pela fabricante. A placa de 220 W requer uma fonte de, ao menos, 650 W — o que está dentro de padrões para GPUs do segmento.

Já a RTX 3070 Ti tende a ter um consumo mais alto não só pelo clock mais elevado, mas também por ter uma tecnologia de VRAM mais moderna. Ainda de acordo com a Nvidia, a placa tem um consumo de cerca de 290 W, exigindo ainda uma fonte de alimentação de, ao menos, 750 W.

As placas da Nvidia são duas soluções modernas. Ambas têm arquitetura Ampere, a mais moderna da fabricante. Os modelos também oferecem suporte ao Ray Tracing, que aprimora a iluminação de aplicações e jogos tornando os visuais mais realistas. Há, ainda, a compatibilidade com o DLSS, que utiliza deep learning para realizar o upscaling para fazer com que se tenha mais quadros por segundo mesmo em resoluções mais altas.