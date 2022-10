RTX 3080 Ti vs RTX 3090: compare as placas de vídeo Nvidia

RTX 3080 Ti e RTX 3090 são duas placas de alto desempenho da Nvidia que podem agradar os usuários que buscam uma GPU premium. Disponíveis no varejo online brasileiro por valores a partir dos R$ 6.999, as placas oferecem suporte aos principais recursos da arquitetura Ampere, como DLSS e Ray Tracing , além de contar com versões de até 24 GB de memória em um dos padrões mais avançados da atualidade.

Os modelos prometem uma experiência adequada para quem pretende utilizar todo o potencial das GPUs, seja em jogos em Full HD com FPS acima dos 100 quadros, jogatina em 4K com taxas de quadros estáveis ou mesmo para rodar softwares de edição que demandam mais dos gráficos do PC. A seguir, o TechTudo apresenta um comparativo da ficha técnica das placas de vídeo premium da Nvidia para te ajudar a decidir em qual modelo investir.

1 de 4 ASUS RTX 3080 Ti traz sistema de arrefecimento mais robusto com tr — Foto: Reprodução/Amazon ASUS RTX 3080 Ti traz sistema de arrefecimento mais robusto com tr — Foto: Reprodução/Amazon

Especificações

A RTX 3090 oferece o dobro de memória em relação a RTX 3080 Ti, com 24 GB GDDR6X contra apenas 12 GB da concorrente. As duas placas, porém, utilizam a mesma tecnologia de memória, assim como contam com a mesma largura de banda de 384 bits.

O número de núcleos também é similar. Enquanto a 3080 Ti é composta de 10.240 CUDA, o modelo mais recente oferece 10.496. A RTX 3090 ainda leva vantagem no clock, o que pode impactar o desempenho da GPU. Seu clock base é de 1.40 GHz, podendo chegar até 1.70 GHz, enquanto a 3080 Ti tem oferece clock de 1.3 GHz, chegando a 1.67 GHz em sua capacidade máxima.

Performance

De acordo com informações de sites especializados em benchmarks, a RTX 3090 tem uma performance em média 2% superior a RTX 3080 Ti, tanto em jogos quanto em testes sintéticos. Esse é um indicativo de as melhorias da placa mais recente não serem tão grandes considerando a diferença de preço.

As duas placas oferecem suporte a jogos em 4K com 60 FPS, assim como permitem que, em games competitivos em resoluções mais próximas ao Full HD, seja possível manter taxas acima dos 120 FPS de acordo com o jogo.

2 de 4 RTX 3090 Ex Gamer é a versão mais potente das placas de vídeo da Galax — Foto: Reprodução/Galax RTX 3090 Ex Gamer é a versão mais potente das placas de vídeo da Galax — Foto: Reprodução/Galax

Consumo

As duas placas requisitam uma fonte de 750 W, o que já indica que o consumo das mesmas tende a ser parecido. Aliás, a quantidade de energia que os dois modelos demandam também é igual: 350 W, segundo a fabricante.

Ainda assim, a RTX 3090 tende a ter um consumo um pouco maior por conta do seu clock boost, que é 100 MHz superior ao da RTX 3080 Ti. Embora não vá impactar tanto na conta de luz, esse diferencial pode ser um ponto positivo de desempenho.

Recursos

Os recursos das placas são praticamente os mesmos, com suporte a Ray Tracing, que aprimora a iluminação tornando jogos mais realistas, e DLSS, que utiliza aprendizado de máquina para entregar taxas de quadros elevadas fazendo uma espécie de upscaling da imagem.

Os modelos também são indicados para realidade virtual e trazem suporte ao Nvidia Broadcast, conjunto de ferramentas voltado para criadores de conteúdo, o que pode melhorar a experiência de quem faz streaming.

3 de 4 RTX 3080 Ti tem 10.240 núcleos de processamento gráfico — Foto: Divulgação/Nvidia RTX 3080 Ti tem 10.240 núcleos de processamento gráfico — Foto: Divulgação/Nvidia

Preço e disponibilidade

A RTX 3080 Ti aparece no varejo online por valores a partir dos R$ 6.999, tendo uma boa oferta de versões no mercado brasileiro, uma vez que diversas parceiras da Nvidia disponibilizam suas opções para usuários avançados no Brasil.

Já a RTX 3090, assim como outras placas do segmento avançado, tem um custo mais alto. Atualmente, o modelo sai por R$ 7.999 em ofertas, sendo ainda comum encontrar a GPU por valores mais próximos aos R$ 8.500.

Custo-benefício

A diferença de performance das placas tende a não ser tão grande, ficando na casa dos 2%. A diferença de preço no mercado brasileiro, no entanto, é bem significativa, o que faz com que a RTX 3080 Ti seja uma opção com melhor custo-benefício.

No entanto, se quantidade de VRAM é importante para o seu tipo de uso, considerar a RTX 3090 pode fazer toda a diferença. Afinal, a placa mais avançada oferece o dobro de memória da RTX 3080 Ti, o que pode permitir que os usuários carreguem mais texturas e explorem ainda mais a qualidade gráfica de aplicações compatíveis com um volume de memória tão generoso.

4 de 4 RTX 3090 chama a atenção pela ficha técnica poderosa — Foto: Divulgação/Nvidia RTX 3090 chama a atenção pela ficha técnica poderosa — Foto: Divulgação/Nvidia

Ficha técnica RTX 3080 Ti vs RTX 3090

RTX 3080 Ti vs RTX 3090 Especificações RTX 3080 Ti RTX 3090 Preço a partir de R$ 5.299 a partir de R$ 7.999 Lançamento janeiro de 2022 março de 2022 Arquitetura Ampere Ampere Núcleos CUDA 10.240 10.496 Clock base / boost 1.370 / 1.670 MHz 1.400 / 1.700 MHz Memória 12 GB GDDR6X 24 GB GDDR6X Interface de memória 384 bits 384 bits Ray Tracing Sim Sim DLSS Sim Sim Energia da placa 350 W 350 W Energia complementar dois conectores de oito pinos dois conectores de oito pinos Fonte recomendada 750 W 750 W

