RTX 3080 vs RTX 3080 Ti: compare as placas de vídeo Nvidia

Pensando em ajudar os usuários que querem investir em uma placa de vídeo nova, o TechTudo separou as fichas técnicas das GPUs, suas diferenças e o que levar em conta na hora de ir às compras. Confira, a seguir.

1 de 6 Saiba mais sobre as placas Nvidia Geforce RTX 3080 e RTX 3080 Ti — Foto: Divulgação/Nvidia Saiba mais sobre as placas Nvidia Geforce RTX 3080 e RTX 3080 Ti — Foto: Divulgação/Nvidia

Especificações

Tanto a RTX 3080 quanto a RTX 3080 Ti fazem parte da mesma geração de placas da Nvidia, portanto ambas usam a mesma arquitetura Ampere. Além disso, a versão Ti é uma evolução direta da padrão, com uma diferença significativa na quantidade de núcleos.

A GeForce RTX 3080 conta com até 8.960 CUDA Cores, enquanto a RTX 3080 Ti possui 10.240 — um aumento de quase 14%. Lembrando que quanto mais núcleos uma placa de vídeo possui, maior é a sua capacidade de processamento.

2 de 6 Placas de vídeo da série 30 da Nvidia utilizam a arquitetura Ampère — Foto: Divulgação/Nvidia Placas de vídeo da série 30 da Nvidia utilizam a arquitetura Ampère — Foto: Divulgação/Nvidia

Outra diferença está no clock. A versão padrão da GPU possui clock base de até 1,44 GHz e boost de 1,71 GHz. Já a versão Ti conta com clock base de 1,37 GHz e boost de 1,67 GHz. Apesar da aparente vantagem da versão padrão, a RTX 3080 Ti leva a melhor por conta de sua maior quantidade de núcleos, o que permite mais operações ao mesmo tempo.

Também vale ressaltar que a versão TI tem 80 núcleos de Ray Tracing contra 68 da versão normal, além de 320 Tensor Cores, contra 272. Dessa forma, o desempenho do Ray Tracing e do DLSS (Deep Learning Super Sampling) tende a ser melhor na RTX 3080 Ti. De resto, ambas as placas compartilham a mesma configuração: a memória RAM é uma GDDR6X de até 12GB com clock de 1,2 GHz e a largura da interface de memória é de 384 bits.

Performance

Além das especificações, a GeForce RTX 3080 Ti também leva vantagem contra a RTX 3080 em performance. Segundo testes feitos pelo site GPUCheck, a diferença entre os modelos fica em menos de 30%, mesmo rodando os jogos na configuração ultra e na resolução 4K. Por exemplo, no jogo Overwatch 2 em 4K na qualidade máxima, a RTX 3080 Ti alcançou uma taxa de 157 FPS contra 152 FPS da RTX 3080. Já em Cyberpunk 2077, a diferença ficou em 65 FPS contra 63,3 FPS. Em Elden Ring, houve empate técnico: 61,7 FPS contra 60 FPS.

3 de 6 Cyberpunk 2077 roda acima de 60 FPS na qualidade máxima — Foto: Reprodução/Steam Cyberpunk 2077 roda acima de 60 FPS na qualidade máxima — Foto: Reprodução/Steam

No teste feito pelo site Rock Paper Shotgun, a distância se manteve com todos os games rodando em 4K na configuração ultra. Final Fantasy XV teve 77 FPS contra 72 FPS; enquanto Assassin's Creed Valhalla teve 53 FPS contra 51 FPS; e Shadow of Tomb Raider alcançou 64 FPS contra 58 FPS — lembrando que os computadores utilizados variam em cada teste.

Consumo

Com poucas diferenças técnicas, ambas as placas de vídeo conseguem manter o mesmo nível de consumo. O TDP tanto da RTX 3080 quanto da RTX 3080 Ti é de 350 W, o que exige uma fonte de pelo menos 750 W. Vale ressaltar, ainda, que ambas as GPUs podem atingir uma temperatura máxima de 93 °C.

Recursos

Como citamos anteriormente, a RTX 3080 Ti é a versão melhorada da RTX 3080, portanto não há diferenças quanto aos recursos. Ambas contam com suporte ao Ray Tracing (que processa a iluminação de uma imagem em tempo real) e ao DLSS (que usa a inteligência artificial para aprimorar os gráficos de um game).

4 de 6 Ray Tracing torna os efeitos de iluminação muito mais realistas — Foto: Divulgação/Nvidia Ray Tracing torna os efeitos de iluminação muito mais realistas — Foto: Divulgação/Nvidia

Além disso, as GPUs possuem suporte ao Resizable BAR (que libera a memória da GPU de uma vez só para o processador, melhorando a performance) e ao DirectX 12 Ultimate. Além disso, os principais recursos proprietários da Nvidia estão disponíveis, como o G-Sync (que diminui a latência entre monitor e PC), o Freestyle (que permite colocar filtros em tempo real nos jogos), o Highlights (que grava os melhores momentos das partidas), entre outros.

Na parte de conexão, ambas possuem entrada HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4a, permitindo conectar até quatro monitores ao mesmo tempo. A resolução máxima é de 7680 x 4320 pixels, e o HDCP utiliza a versão 2.3.

Preço e disponibilidade

A GeForce RTX 3080 e a RTX 3080 Ti são placas relativamente recentes, tendo sido lançadas em setembro de 2020 e junho de 2021, respectivamente. Por isso, não é difícil encontrá-las à venda no mercado brasileiro.

Como é comum em GPUs, os preços variam bastante conforme a fabricante da placa. A RTX 3080 pode ser encontrada por a partir de R$ 5.899 na Amazon. Já a versão RTX 3080 Ti tem valores a partir de R$ 6.977.

5 de 6 GPU RTX 3080 e RTX 3080 Ti são facilmente encontrados no Brasil — Foto: Reprodução/Galax GPU RTX 3080 e RTX 3080 Ti são facilmente encontrados no Brasil — Foto: Reprodução/Galax

Porém, com a chegada da nova geração de placas de vídeo da Nvidia, a Série 40, anunciada em setembro de 2022, a expectativa é que os preços das placas antigas caiam ao longo do tempo. As GeForce RTX 4090 e RTX 4080 devem chegar aos principais mercados em outubro e novembro, respectivamente.

Custo-benefício

Na época em que foi lançada, em setembro de 2020, a GeForce RTX 3080 era considerada uma das GPUs mais avançadas da Nvidia, perdendo apenas para a então top de linha RTX 3090. A versão Ti, lançada em junho de 2021, tratou de dar mais poder à placa de vídeo intermediária, mas ao custo de um preço maior.

Apesar de a nova geração de GPUs da Nvidia estar prestes a ser lançada, com promessa de performance até 50% maior, o fato é que a RTX 3080 ainda tem recursos para atender mesmo os gamers mais exigentes. Até jogos lançados recentemente conseguem rodar acima de 60 FPS em qualidade máxima na resolução 4K.

6 de 6 Nova geração RTX 40 foi anunciada em setembro de 2022 — Foto: Divulgação/Nvidia Nova geração RTX 40 foi anunciada em setembro de 2022 — Foto: Divulgação/Nvidia

Em termos de performance, a versão normal e a Ti aparentam estar muito próximas, com leve vantagem para esta última. Portanto, na hora da compra, é importante levar em conta dois fatores: a diferença de preço entre os modelos e se seu computador conseguirá extrair o máximo de uma placa mais avançada como a RTX 3080 Ti.

Ficha técnica RTX 3080 vs RTX 3080 Ti

RTX 3080 vs. RTX 3080 Ti Especificações RTX 3080 RTX 3080 TI Lançamento setembro de 2020 Junho de 2021 Núcleos 8.960 e 8.704 núcleos Cuda 10.240 núcleos CUDA Velocidade 1,26 GHz e 1,44 GHz (boost clock de 1,71 GHz) 1,37 GHz (boost clock de 1,67 GHz) Memória RAM GDDR6X de 12 GB e 10 GB GDDR6X de 12GB Velocidade de memória 1.188 MHz 1.188 MHz Interface de memória 384 bits 384 bits Largura de banda 760,3 GB/s 912,4 GB/s TGP 350 W 350 W

Veja coisas que você só vai lembrar se usou PCs nos anos 2000

Coisas que você só vai lembrar se usou PCs nos anos 2000