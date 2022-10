RX 6600 vs GTX 1660 Super: compare as placas de vídeo AMD e Nvidia

Para usuários que buscam qualidade de desempenho, as duas placas apresentam especificações interessantes, mas a GPU da AMD leva mais vantagem. A RX 6600 conta com 8 GB de VRAM no padrão GDDR6 com interface de 128 bits, enquanto o aparelho da Nvidia oferece 6 GB GDDR6 com interface de 192 bits. Na prática, isso pode pode fazer com que a velocidade da memória seja mais otimizada no modelo da Nvidia.