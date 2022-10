RX 6700 XT vs RTX 3060: compare as placas de vídeo AMD e Nvidia

As placas aparecem no varejo online brasileiro por preços a partir de R$ 2.299, com a oferta de 12 GB de VRAM para jogos com gráficos em níveis altos, e promessa de desempenho para games em Quad HD ou Full HD com quadros acima dos 100 FPS. Para ajudar os consumidores que desejam investir em uma GPU, o TechTudo apresenta um comparativo da RX 6700 XT e da RTX 3060. Confira, a seguir.