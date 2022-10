RX 6800 XT vs RTX 3070 Ti: compare placas de vídeo da AMD e Nvidia

Lançada em outubro de 2021, a RTX 3070 Ti é uma atualização com mais performance da RTX 3070. Já a 6800 XT, introduzida no mercado em outubro de 2020, se posiciona como versão mais potente da RX 6800. Para ajudar os consumidores, o TechTudo listou as principais especificações técnicas, níveis de performance e os destaques de cada modelo. Confira, a seguir.

1 de 3 RTX 3070 Ti vem com ray tracing, DLSS e alta performance — Foto: Divulgação/Nvidia RTX 3070 Ti vem com ray tracing, DLSS e alta performance — Foto: Divulgação/Nvidia

Especificações

As GeForce RTX 3070 Ti e Radeon RX 6800 XT estão entre as top de linha dos lançamentos atuais de Nvidia e AMD. Das duas, a 3070 Ti é a mais recente, lançada em outubro de 2021. A Radeon, por sua vez, foi introduzida no mercado em 2020.

Nas especificações, a RTX da Nvidia é formada por um processador gráfico de 6.144 núcleos CUDA. A GeForce pode alcançar velocidades base de 1.575 MHz e um clock máximo de 1.770 MHz com o turbo acionado, tendo ainda acesso a 8 GB de memória RAM GDDR6X. A RAM é ligada ao processador por uma interface de 256 bits, estabelecendo um ritmo de troca de dados de 608 GB/s.

2 de 3 Radeon RX 6800 XT deve garantir mais performance do que a RTX 3070 Ti — Foto: Divulgação/AMD Radeon RX 6800 XT deve garantir mais performance do que a RTX 3070 Ti — Foto: Divulgação/AMD

Do lado da AMD, a Radeon vem com um processador gráfico formado de 4.608 núcleos de processamento. A GPU da AMD acelera a velocidades mais altas, com clocks base de 1.825 MHz e turbo máximo de 2.250 MHz — reservando, ainda, um clock intermediário que a AMD considera estável para games em 2.015 MHz. A 6800 XT também vem com 16 GB de memória RAM GDDR6 conectada ao processador por uma interface de 256 bits, chegando a uma largura de banda de 512 GB/s.

Além desses componentes, as duas placas oferecem suporte para aceleração de Ray Tracing. No caso da Nvidia, são 48 núcleos RT dedicados a esse tipo de processamento. Já o modelo da AMD oferece 72 unidades dedicadas à tarefa. Além disso, a GeForce se destaca por seus 192 núcleos Tensor para inteligência artificial, e sem equivalente na Radeon.

Desempenho

Para fazer comparações entre as duas placas é preciso considerar as diferenças no hardware. Do ponto de vista do poderio computacional bruto, a Radeon é mais poderosa. O modelo tem 20% mais performance e entrega taxas de FPS mais altas.

3 de 3 RTX 3070 Ti se destaca com ray tracing e DLSS — Foto: Divulgação/Amazon RTX 3070 Ti se destaca com ray tracing e DLSS — Foto: Divulgação/Amazon

No entanto, se você considerar o rendimento usando Ray Tracing, o cenário pode ser outro. Neste caso, a placa da Nvidia tem mais performance e é uma escolha mais racional. Outro mérito da GeForce fica por conta da oferta de DLSS: a reconstrução de imagem da AMD, usando inteligência artificial, permite ganhos expressivos de performance e resoluções 4K — em geral inviáveis na Radeon ao mesmo nível de desempenho.

Recursos

No geral, as duas placas gráficas oferecem uma experiência de uso similar. O que acaba marcando uma diferença mais significativa entre ambas são as tecnologias de inteligência artificial disponíveis na RTX 3070 Ti: além do DLSS, a placa oferece a aplicação de filtros e pós processamento para quem curte fazer lives.

Os dois softwares de controle de AMD e Nvidia oferecem recursos de configuração para ajustar o funcionamento da GPU ou mesmo de customização, com o direito a aplicação de filtros e efeitos em games.

Consumo

Os dados de consumo das duas placas são comparáveis. Segundo a AMD, a Radeon RX 6800 XT precisa de um total de 300 W para operar em 100% de suas capacidades. Já a Nvidia divulga 290 W como o teto requerido pela 3070 Ti. Para ter uma noção de custo na sua tarifa, é preciso considera o tempo: se você conseguisse operar a Radeon a 100% durante uma hora, teria gasto 300 Wh (watts-hora).

Além desses dados, as fabricantes também informam a fonte de energia mínima requerida pelas duas GPUs. No caso da Radeon, a AMD sugere uma unidade 700 W para dar conta da placa e do restante do PC. Já a Nvidia calcula que uma fonte de 750 W é suficiente em sistemas equipados com a RTX 3070 Ti.

Preço

Nas nossas buscas, a placa da Nvidia aparece com preços mais baixos. Considerando anúncios de lojas de boa reputação no seguimento de hardware, é possível encontrar a placa partindo de R$ 4.299 em versão da Galax.

Já a Radeon vai custar mais caro. Nas nossas pesquisas, a versão mais em conta da 6800 XT foi encontrada no varejo nacional por a partir de R$ 4.999.

Quem não está convencido por nenhuma das duas não tem muitas opções no mercado: alternativas à RTX são as RTX 3070 e RTX 3080; do lado da AMD, o consumidor pode considerar as RX 6800 e RX 6900.

Ficha técnica RX 6800 XT vs RTX 3070 Ti