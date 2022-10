RX 6900 XT vs RTX 3080: compare as placas de vídeo AMD e Nvidia

RX 6900 XT e RTX 3080 são duas placas de vídeo da AMD e da Nvidia , respectivamente. Consideradas soluções de alto desempenho, as GPUs prometem oferecer taxas de quadros muito elevadas, além de suporte aos recursos mais modernos no segmento como Ray Tracing , DLSS e FSR. Disponíveis no varejo online por valores a partir dos R$ 5.099, as placas oferecem entre 12 e 16 GB de VRAM e frequências que podem passar dos 2.000 MHz.

Os modelos são boas alternativas para usuários que buscam uma placa de vídeo voltada para jogos. Para facilitar sua escolha, a seguir, o TechTudo apresenta um comparativo das especificações entre a RX 6900 XT e RTX 3080.

RX 6900 XT em versão da Gigabyte

Especificações

As duas placas contam com especificações equilibradas. A RX 6900 XT oferece um volume maior de VRAM, com 16 GB GDDR6, e largura de banda de 512 GB/s. Já RTX 3080, com memória de 10 GB GDDR6X, conta com uma largura de banda maior, de 760 GB/s. A placa da AMD também leva vantagem no clock máximo, que é de 2.250 MHz, cerca de 500 MHz a mais que a concorrente.

Os modelos também possuem um TBP similar, assim como as conexões e requerimentos de alimentação de energia. As duas GPUs também contam com as arquiteturas mais modernas de AMD e Nvidia, o que faz com que os mais recentes recursos sejam suportados, promovendo mais eficiência.

Performance

Segundo dados de sites especializados em benchmarks, a placa da AMD leva vantagem em comparativos de desempenho em jogos. Quanto menor a resolução, maior a diferença de performance em relação à RTX 3080, podendo chegar aos 17% em favor da RX 6900 XT em Full HD.

À medida que a resolução é ampliada, a diferença de performance diminui, fazendo com que, na resolução 4K, as duas placas entreguem praticamente o mesmo desempenho. Assim, podemos considerar que, para quem quer uma placa para jogos competitivos, que exploram um número maior de quadros em resoluções mais baixas, talvez a escolha ideal seja a placa da AMD.

Asus RTX 3080 Ti tem visual basicamente idêntico ao modelo com chip AMD

Consumo

A RX 6900 XT é uma placa de 300 W, o que faz com que, em teoria, ela tenha um consumo menor que ambas as versões da RTX 3080, que tem consumo de 320 W na versão de 10 GB e 350 W na versão de 12 GB de memória.

Por outro lado, a RX 6900 XT tem como requerimento uma fonte de ao menos 850 W, enquanto a RTX 3080, em ambas as versões, exige uma fonte de ao menos 750 W. A diferença pode ser resultado dos clocks mais altos da AMD RX 6900 XT, o que tende a fazer com que a placa ofereça mais desempenho.

Recursos

As duas placas oferecem suporte ao Ray Tracing, tecnologia que aprimora a iluminação em jogos e softwares compatíveis, fazendo com que se tenha um visual mais realista. Enquanto a placa da Nvidia traz o DLSS, que aprimora a taxa de quadros por meio de deep learning, a da AMD oferece suporte ao FSR, tecnologia similar ao DLSS.

A GPU da Nvidia traz ainda suporte ao Nvidia Broadcast, que oferece diversas ferramentas voltadas aos criadores de conteúdo que realizam streaming.

Preço e disponibilidade

Atualmente, a placa da AMD aparece no varejo online por valores a partir dos R$ 5.099, tendo uma boa disponibilidade com versões de diversas fabricantes parceiras da AMD. Já a RTX 3080 possui duas versões, mas a placa que oferece 10 GB de memória não está disponível em grande escala no varejo online brasileiro, tendo, ainda, um custo superior ao modelo de 12 GB nas poucas opções disponíveis.

A versão de 12 GB da RTX 3080 aparece no varejo online por valores a partir dos R$ 5.387, sendo uma opção mais interessante que a RTX 3080 de 10 GB, que, além de ter um volume menor de VRAM, pode ter um custo mais alto.

Custo-benefício

A RX 6900 XT leva vantagem em testes, oferece mais VRAM e tem um custo mais baixo. Por isso, a placa da AMD pode ser a escolha certa para quem prioriza o custo-benefício. O único ponto a se considerar antes de adquiri-la diz respeito a energia, uma vez que não é tão comum possuir uma fonte de 850 W no sistema.

Já a RTX 3080 é uma placa especialmente interessante no modelo de 12 GB, que, além de ter um custo similar ao da versão de 10 GB, pode oferecer um desempenho muito próximo à placa da AMD em resoluções mais altas. Além disso, ela pode compensar um pouco a diferença de performance em resoluções mais baixas utilizando o DLSS, que possui um suporte maior por parte dos desenvolvedores de jogos no momento.

RTX 3080 em sua versão Founders

Ficha técnica AMD RX 6900 XT vs Nvidia RTX 3080

AMD RX 6900 XT e Nvidia RTX 3080 Especificações AMD RX 6900 XT Nvídia RTX 3080 Preço a partir de R$ 5.099 a partir de R$ 5.299 Lançamento 8/12/2020 setembro de 2020 Arquitetura RDNA2 Ampere Clock base / Boost 2.015 / 2.250 MHz 1.260 / 1.710 MHz Memória 16 GB GDDR6 10 ou 12 GB GDDR6X Interface de memória 256 bits 320 ou 384 bits Ray Tracing sim Sim DLSS / FSR não / sim sim / não Energia da placa 300 W 320 ou 350 W Energia complementar dois conectores de oito pinos 2 conectores de 8 pinos

