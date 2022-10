RX 6950 XT vs RTX 3090 Ti: compare as placas de vídeo AMD e Nvidia

RX 6950 XT e RTX 3090 Ti são duas placas de vídeo da AMD e da Nvidia , respectivamente. Os modelos se configuram entre as placas de vídeo mais rápidas do mundo no momento, com boa performance para quem quer jogar em 4K e curtir games com Ray Tracing . A GeForce RTX 3090 Ti ainda vai além, oferecendo também o recurso de DLSS , sem equivalente na rival.

As top de linha já até estão em processo de substituição — a Nvidia já anunciou a RTX 4090 e a AMD se prepara para revelar uma nova família de placas em novembro —, mas seguem referência no mercado e com preços altos: a RX 6950 XT não sai por menos de R$ 6.999, enquanto a RTX aparece a R$ 10.999. Confira, a seguir, os detalhes e a performance de cada uma.

1 de 5 RTX 3090 Ti é a placa mais rápida da linha RTX 30 da Nvidia — Foto: Divulgação/Nvidia RTX 3090 Ti é a placa mais rápida da linha RTX 30 da Nvidia — Foto: Divulgação/Nvidia

Especificações

Radeon RX 6950 XT e GeForce RTX 3090 Ti são GPUs de alta performance. Entre as duas, a Radeon é mais recente e é formada por um chip gráfico que soma 5.120 processadores stream organizados em 80 unidades computacionais. A placa da AMD tem ainda 80 núcleos dedicados ao processamento de Ray Tracing.

A GPU da Nvidia, por outro lado, é composta de 10.752 núcleos CUDA, tem 84 núcleos RT usados para Ray Tracing e outros 336 núcleos Tensor, que são especializados para aplicações de inteligência artificial, como a reconstrução de imagem do DLSS.

2 de 5 Radeon dá conta de games em 4K, mas peca na falta de resposta ao DLSS — Foto: Divulgação/MSI Radeon dá conta de games em 4K, mas peca na falta de resposta ao DLSS — Foto: Divulgação/MSI

No que diz respeito às velocidades, a arquitetura e filosofia de design da AMD favorecem clocks mais altos. A RX 6950 XT tem clock base de 1.925 MHz, turbo de 2.324 MHz e um Game Boost — faixa de velocidade que a AMD aponta como estável para games — de 2.116 MHz. Já a GeForce garante velocidade base de 1.560 e pode atingir 1.860 MHz por meio de turbo.

Na memória RAM há mais diferenças. A Nvidia aposta em GDDR6X e oferece um total de 24 GB, que são conectados por meio de uma interface de 384 bits e podem trocar até 1.008 GB/s (gigabytes por segundo) com o processador da placa. A AMD oferece 16 GB de GDDR6 que, ligados por 256 bits, trocam 576 GB/s com a GPU.

Desempenho

Definir qual das duas placas é mais rápida acaba dependendo da preferência do usuário. Caso pretenda jogar games com Ray Tracing, o hardware da Nvidia é superior — se o jogo for compatível com DLSS, a vantagem é ainda maior. Para quem quer jogar em 4K, a 3090 Ti, mais uma vez, é a melhor solução.

3 de 5 Comparação mostra que GeForce tem mais folego para resoluções mais altas — Foto: Reprodução/Testing Games Comparação mostra que GeForce tem mais folego para resoluções mais altas — Foto: Reprodução/Testing Games

A Radeon, no entanto, se mostra melhor que a placa da Nvidia em alguns cenários, como games em Full HD ou 1440p e sem Ray Tracing. Nesses casos, a placa atinge níveis de performance superior, segundo review do site Tom’s Hardware.

Uma outra fonte de comparação é o canal Testing Games. Numa bateria de testes com vários jogos diferentes é possível verificar a variação de performance que acaba favorecendo a RTX 3090 Ti em games 4K.

Consumo

A alta performance das top de linha implica em um consumo é bem alto. A GeForce RTX 3090 Ti, por exemplo, é especificada pela Nvidia com um TBP de 450 W: o valor define a quantidade de energia necessária para manter a placa em operação em 100% das suas capacidades. Se você conseguisse manter a 3090 Ti a 100% por uma hora, ela consumiria sozinha 450 W.

4 de 5 GeForce precisa de fonte de 850 Watts — Foto: Reprodução/Nvidia GeForce precisa de fonte de 850 Watts — Foto: Reprodução/Nvidia

Do lado da AMD, a Radeon também tem um consumo alto, apesar de menor do que de sua concorrente. De acordo com as especificações, são 335 W para acelerar a 6950 XT ao máximo das suas capacidades.

Além desses dados, as duas fabricantes também indicam o nível de potência adequado para que a fonte do PC dê conta tanto da placa de vídeo, como também do restante da máquina. No caso da Nvidia, a sugestão é de unidades de 850 W. Já a AMD recomenda modelos com pelo menos 700 W.

Recursos

As duas placas são poderosas e oferecem o que AMD e Nvidia têm de melhor em tecnologia no momento — embora a Nvidia já tenha mostrado as novas 4090 e a AMD se prepare para a linha 7000 das Radeon.

Nas duas GPUs há suporte a Ray Tracing em tempo real para gráficos mais realistas e cenários com efeitos de iluminação, reflexos e sombras que simulam o comportamento físico da luz. Além disso, a GeForce se sobressai pela oferta de DLSS: a técnica usa inteligência artificial para reconstruir imagens de games, permitindo que o jogador tenha acesso a gráficos mais caprichados a um custo de performance mais baixo.

5 de 5 Radeon é mais barata no mercado nacional — Foto: Divulgação/AMD Radeon é mais barata no mercado nacional — Foto: Divulgação/AMD

Do lado da AMD, falta algo tão sofisticado quando o DLSS. Até aqui, a fabricante tem apostado em técnicas mais tradicionais de reconstrução de imagem e upscaling, usando algoritmos convencionais. Entre essas técnicas, há o FSR 2.0, que, é importante lembrar, roda também na placa rival.

Preço

Investir em qualquer uma das duas placas representa um gasto expressivo. Nas nossas buscas, a Radeon acaba se mostrando mais em conta, com anúncios saindo de R$ 6.799 no momento para a versão Sapphire Nitro+. Outras versões do modelo tendem a girar na faixa de R$ 7.999.

Já a RTX 3090 Ti é bem mais cara. Nas nossas pesquisas, o anúncio mais em conta do momento coloca o modelo da Nvidia na casa de sonoros R$ 10.899 no modelo FTW3 da EVGA. Vale lembrar que a RTX 3090 — sem o "Ti" – segue disponível e é mais em conta.

Ficha técnica RX 6950 XT vs RTX 3090 Ti

RX 6950 XT vs RTX 3090 Ti Especificações Radeon RX 6950 XT GeForce RTX 3090 Ti Lançamento maio de 20222 janeiro de 2022 Núcleos 5.120 10.752 Velocidade de 1.925 a 2.324 MHz 1.560 a 1.860 MHz Memória RAM 16 GB GDDR6 24 GB GDDR6X Velocidade de memória 18 Gb/s 21 Gb/s Interface de memória 256 bits 384 bits Largura de banda 576 GB/s 1.008 GB/s TBP 335 W 450 W

