Ryzen 5 3600 vs Ryzen 5 5600X: compare os processadores AMD

Ryzen 5 3600 e 5600X são dois processadores intermediários da AMD que podem ser boas opções para quem quer um PC para rodar games, ou mesmo para trabalhar. Ambas as CPUs possuem seis núcleos físicos , clock semelhante e compatibilidade com soquete AM4. Os modelos, no entanto, são de gerações diferentes e apresentam diferenças em suas performances.

Lançado em 2019, o 3600 possui um bom custo-benefício e pode ser encontrado no varejo online por a partir de R$ 900. O 5600X é mais recente: foi lançado e 2021 e está disponível por cerca de R$ 1.399. Pensando em ajudar os usuários que estão em busca de um processador, o TechTudo analisou e comparou a ficha técnica e os benchmarks do Ryzen 5 3600 e do 5600X. Confira, a seguir.

Especificações

Os dois modelos contam com 6 núcleos físicos e 12 threads. Comparando suas velocidades, o 5600X tem uma ligeira vantagem, com um clock base de 3,7 GHz, chegando até 4,6 GHz no modo turbo. Já o clock base do 3600 é de 3,6 GHz. No modo turbo, a CPU chega até 4,2 GHz.

Outro ponto positivo do Ryzen 5 é sua arquitetura: ele usa a Zen 3, enquanto o Ryzen 5 3600 ainda trabalha com a Zen 2. Na prática, isso quer dizer que o modelo mais antigo possui um desempenho menor, principalmente na performance single-core. Vale ressaltar que nenhuma das duas opções possui placa de vídeo integrada. Assim, para que o computador funcione, é preciso instalar uma GPU dedicada.

Desempenho

Segundo o site CPUBenchmark, que agrega e disponibiliza dados de benchmarks feitos por usuários por meio do software PassMark, a pontuação média do Ryzen 5 5600X é de 21.972, contra 17.816 do Ryzen 5 3600. Outro agregador de dados de benchmark, o UserBenchmark confirma o maior desempenho do 5600X. De acordo com a comparação realizada pelo site, o modelo apresenta uma velocidade efetiva 18% maior em relação ao 3600.

O último agregador também comparou o desempenho de jogos nos dois processadores, medindo o FPS efetivo (EFps), que leva em consideração o FPS médio e as quedas de frame (frame drops). Nesse comparativo, o 3600 fica tecnicamente empatado com o 5600X em games como GTA 5 e Overwatch, e até mesmo no Fortnite. O processador mais recente, no entanto, mostra dados melhores para o PUBG e uma vantagem considerável no CS:GO. Confira, abaixo, a tabela.

Consumo e calor

Ambos os processadores possuem uma potência térmica de projeto (TDP, na sigla em inglês) máxima de 65 W. Esse número representa a quantidade de energia (calor) que o componente gera e precisa ser dissipada. Ambos acompanham o cooler Wraith Stealth, da própria AMD, para fazer a refrigeração. Em teoria, essa solução térmica é suficiente para dissipar todo calor gerado pelos chips.

Porém, principalmente quando o usuário deseja fazer overclock ou utilizar aplicações pesadas por mais tempo, é recomendável utilizar um sistema de refrigeração mais robusto para aproveitar todo o potencial do processador.

Recursos e placa-mãe

Tanto o Ryzen 5 3600 quanto o Ryzen 5 5600X são desbloqueados para overclock, o que geralmente permite melhorar o desempenho do processador. Para isso, porém, é preciso ter uma placa-mãe compatível com o recurso e muita cautela, já que a prática é recomendada apenas para usuários avançados.

Os dois processadores usam o soquete AM4, que está há muito tempo no mercado e, por isso, possui diversas placas-mãe compatíveis. É importante ficar atento, porém, ao fato de que algumas GPUs precisarão passar por atualização de BIOS para serem, de fato, compatíveis com o processador.

Essa atualização costuma ser mais necessária no 5600X, que é um chip mais recente. Por isso, antes de efetuar a compra, confira no site da fabricante da placa-mãe a lista de processadores compatíveis com aquele modelo, bem como se é necessário atualizar a BIOS para utilizá-lo. Alguns varejistas dão a opção de atualizar a BIOS no ato da compra da GPU, por um valor adicional.

Preços e concorrentes

O AMD Ryzen 5 5600X pode ser encontrado no varejo nacional a partir de R$ 1.399, enquanto os preços do AMD Ryzen 5 3600 partem de R$ 900. O melhor desempenho e a construção mais recente justificam o preço mais alto do 5600X. Portanto, se o valor encaixa no seu orçamento, a CPU é uma boa escolha. Caso você queira economizar no processador, seja por falta de orçamento ou para investir mais em outros componentes (como placa-mãe e placa de vídeo), o 3600 ainda é uma boa opção.

A linha Ryzen 5 concorre com os modelos da linha Core i5 da Intel, como o Core i5-11400F. Disponível por a partir de R$ 1.032, o modelo possui os mesmos 6 núcleos e 12 threads das opções da AMD, porém com um clock base bem inferior, de 2,6 GHz.

De acordo com os dados do site CPUBenchmark, o i5-11400F possui pontuação de 17.199 no CPU Mark, número abaixo dos 17.816 e 21.972 dos Ryzen 5 3600 e 5600X, respectivamente. No desempenho single thread, o i5-11400F também perde para o 5600X (3.021 contra 3.355 pontos, respectivamente), mas se mostra superior ao 3600 (que possui média de 2.570 pontos).

Ficha técnica de Ryzen 5 3600 e Ryzen 5 5600X

AMD Ryzen 5 3600 vs AMD Ryzen 5 5600X Especificações Ryzen 5 3600 Ryzen 5 5600X Lançamento julho de 2019 novembro de 2020 Preço a partir de R$ 900 a partir de R$ 1.399 Arquitetura Zen 2 Zen 3 Núcleos 6 6 Threads 12 12 Velocidade base 3,6 GHz 3,7 GHz Velocidade turbo até 4,2 GHz até 4,6 GHz Memória DDR4 até 3.200 MHz DDR4 até 3.200 MHz Cache L2: 3 MB / L3: 32 MB L2: 3 MB / L3: 32 MB Placa de vídeo integrada não não Soquete AM4 AM4 TDP 65 W 65 W

