Ryzen 5 5500U vs Core i5 1135G7: compare os processadores AMD e Intel

Ryzen 5 5500U e Intel Core i5 são processadores intermediários de AMD e Intel para notebooks . Os dois modelos atingem velocidades na faixa de 4 GHz e oferecem GPUs integradas de boa performance para quem está de olho em um computador de bom custo-benefício. Há modelos equipados com uma das opções disponíveis no mercado nacional com preços abaixo de R$ 3.000.

O TechTudo listou as especificações técnicas e níveis de desempenho que você pode esperar dos dois processadores, além de valores e modelos de notebooks que são comercializados no país com as duas unidades. Confira, a seguir.

1 de 5 Ideapad 3i é uma das alternativas encontradas tanto com o Ryzen como com o Core i5 — Foto: Divulgação/Lenovo Ideapad 3i é uma das alternativas encontradas tanto com o Ryzen como com o Core i5 — Foto: Divulgação/Lenovo

Especificações

Entre os dois intermediários, o Ryzen 5 5500U tem a vantagem de oferecer uma maior quantidade de núcleos e threads. São 6 núcleos contra 4 do i5, e 12 threads contra 8, respectivamente. A CPU da AMD, no entanto, fica um pouco atrás nas velocidades. O Core i5 opera entre 2,4 e 4,2 GHz, enquanto o rival trabalha com clocks dentro da faixa de 2,1 a 4 GHz.

2 de 5 Opção da Intel tem menos núcleos, mas chega a velocidades maiores — Foto: Divulgação/Intel Opção da Intel tem menos núcleos, mas chega a velocidades maiores — Foto: Divulgação/Intel

Como são processadores para notebooks, as duas unidades são equipadas com placas de vídeo integradas. Do lado da Intel, o i5 vem com uma Intel Xe Graphics formada por 80 unidades de execução e capaz de atingir 1.300 MHz de velocidade. Já o Ryzen vem com uma Radeon de sete núcleos e velocidades de 1.800 MHz.

Os dois processadores são similares em especificações de memória cache, com total de 8 MB disponíveis em L3. Em relação à RAM, as duas CPUs são compatíveis com DDR4 em dual-channel.

Desempenho

Nas comparações de desempenho, o Ryzen leva ampla vantagem. Nos dados levantados pela PassMark em seu site CPUBenchMark, o i5 tem desvantagem de 23,6% na pontuação comparada com o rival da AMD: 10.051 pontos contra 13.151.

3 de 5 Samsung Book 2 é um dos modelos com Core i5 disponíveis no momento — Foto: Divulgação/Samsung Samsung Book 2 é um dos modelos com Core i5 disponíveis no momento — Foto: Divulgação/Samsung

Outra fonte de comparação entre os dois modelos é o CPUUserBenchmark, site que agrega resultados de benchmarks realizados por usuários reais. Neste caso, a diferença favorecendo o Ryzen é menor, e fica em apenas 2% no geral.

As placas de vídeo integradas oferecidas por AMD e Intel no Ryzen 5 e no Core i5 são competentes para mídia e entretenimento e podem até dar conta de jogos, desde que você limite um pouco a fidelidade gráfica e baixe a resolução. No geral, os componentes devem representar boa performance para edição de vídeo e imagem e contribuir na decodificação de vídeo em codecs mais atuais.

Consumo

Os dados que indicam o consumo elétrico dos dois processadores sinalizam um comportamento parecido entre os dois. Tanto a Intel como AMD definem a TDP máxima dos dois chips em 25 W, indicando que, em situação de máxima demanda, os dois processadores dissiparão um total de 25 W de energia no ambiente na forma de calor.

4 de 5 Autonomia do notebook vai variar conforme a marca e o design de cada fabricante — Foto: Divulgação/Lenovo Autonomia do notebook vai variar conforme a marca e o design de cada fabricante — Foto: Divulgação/Lenovo

Aqui, embora questões como consumo e aquecimento sejam mais relevantes em processadores de notebooks, o comportamento de cada um estará relacionado ao design e às margens que cada fabricante de laptops oferece em seus modelos.

Recursos

Do ponto de vista técnico, os dois processadores são bem equivalentes, com compatibilidade com DDR4 e interfaces PCIe 4.0, relevantes em notebooks com placa de vídeo dedicada ou que ofereçam slots NVMe para SSDs com barramento PCIe de quarta geração.

5 de 5 Modelos com os dois processadores podem oferecer design ultrafino combinado com recursos mais premium — Foto: Divulgação/Samsung Modelos com os dois processadores podem oferecer design ultrafino combinado com recursos mais premium — Foto: Divulgação/Samsung

Preço e concorrentes

Intermediários, os dois processadores de AMD e Intel aparecem em uma grande quantidade de modelos de laptops. Para o Core i5 1135G7, o Samsung Book é a opção mais em conta no mercado brasileiro no momento: o computador tem anúncios em valores que hoje começam em R$ 4.299. Outra opção fácil de encontrar, e com preço similar, é o Ideapad 3i, da Lenovo.

O Ideapad 3i aliás, também abriga o Ryzen em versões que são até mais baratas do que as unidades com Intel. Nas nossas buscas, o laptop com o processador da AMD apareceu por valores de R$ 2.690. Além da Lenovo, a Asus conta com opções que usam o 5500U.

Ficha técnica Ryzen 5 5500U vs Core i5 1135G7

Ryzen 5 5500U vs Core i5 1135G7 Especificações Ryzen 5 5500U Core i5 1135G7 Lançamento janeiro de 2021 setembro de 2020 Preço a partir de R$ 2.787 a partir de R$ 4.299 Núcleos / threads 6 / 12 4 / 8 Velocidade 2,1 a 4 GHz 2,4 a 4,2 GHz Overclock não suportado não suportado Memória DDR4 dual-channel DDR4 dual-channel Cache 8 MB em L3 8 MB em L3 Placa de vídeo Radeon Vega 7 Intel Xe Graphics TDP 25 W 25 W Soquete soldado na placa-mãe soldado na placa-mãe

Com informações de AMD, Intel, CPUBenchMark, UserBenchmark e NotebookCheck

