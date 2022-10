Ryzen 5 5600G vs 7 5700G: compare os processadores da AMD

Ryzen 5 5600G e Ryzen 7 5700G são duas APUs de última geração da AMD . Os dois modelos se destacam porque combinam processador Ryzen com GPU Radeon de performance suficiente para encarar games recentes em Full HD . A solução com vídeo integrado é favorável àqueles que possuem orçamento apertado e precisam montar um PC gamer mais em conta, já que não existe a necessidade de investir pesado em uma placa de vídeo em um primeiro momento.

A seguir, nós comparamos os dois processadores em detalhes para você saber onde estão as diferenças entre as duas APUs.

Radeon integrada aparece no Ryzen 5 5600G e no Ryzen 7 5700G

Especificações

Ryzen 7 5700G é octa-core com 16 threads

Os dois modelos da AMD fazem parte de uma mesma geração de APUs, que combinam núcleos Zen 3 de processamento com uma placa gráfica integrada de tecnologia Radeon. O Ryzen 5 5600G é um hexa-core com 12 threads, capaz de operar em velocidades de 3,9 a 4,4 GHz. Já o Ryzen 7 5700G é octa-core de 16 threads e apresenta velocidades de 3,8 a 4,6 GHz.

No entanto, talvez o aspecto mais significativo na comparação entre os dois modelos de processador seja mesmo a placa de vídeo integrada. O Ryzen 7 é mais bem servido no quesito, oferecendo uma GPU de oito unidades computacionais capaz de chegar a 2.000 MHz. A versão que equipa o Ryzen 5 5600G é mais simples: tem sete núcleos gráficos e chega a 1.900 MHz.

Tanto os núcleos de processamento como a GPU integrada das duas APUs acessam o mesmo conjunto de memória RAM DDR4. Os dois modelos suportam esse tipo de RAM em configuração dual-channel e em velocidades de até 3.200 MHz. Quem preferir investir em placas de vídeo dedicadas no uso desses dois processadores deve ficar atento ao fato de que ambos estão limitados a PCIe 3.0.

Desempenho

Os dois processadores apresentam índices de performance muito semelhantes. Levantamentos do site UserBenchmarks, que agrega testes reais de usuários do mundo inteiro, indicam que o Ryzen 7 5700G fica com uma vantagem de apenas 3% sobre o 5600G. No NotebookCheck, a diferença fica em 4%.

Performance das duas GPUs é similar com leve vantagem para o Ryzen 7

No canal Random Benchmark, um apanhado de games recentes mostra resultados interessantes. No geral, a Radeon de sete núcleos do Ryzen 5 fica bem perto da GPU mais rápida e com oito núcleos do Ryzen 7 5700G.

Em Cyberpunk 2077, rodando a Full HD e com gráficos no low, o Ryzen 5 entrega média de 20 FPS diante de 23 do Ryzen 7 nas mesmas condições. Já em Doom Eternal, game celebrado pelo grande nível de otimização, a diferença aumenta um pouco: média de 38 FPS no Ryzen 5 e de 43 para o Ryzen 7 5700G.

Red Dead Redemption 2 é de 2018, mas ainda representa um jogo bem pesado. Na comparação, o canal registrou uma média de 31 FPS para o Ryzen 5 5600G e de 34 FPS para a alternativa mais rápida. Mais uma vez, o teste foi realizado com resolução Full HD e gráficos no low.

Consumo

Processadores trazem cooler Wraith Stealth da AMD

Os dois processadores têm a mesma especificação técnica de dissipação de calor. A AMD estima que os dois liberam até 65 W de energia na forma de calor quando submetidos a 100% de suas capacidades. Aferições em reviews, considerando o consumo elétrico efetivo dos dois processadores, mostram valores na casa dos 98 W.

Essas duas medidas são relativamente baixas, já que placas de vídeo poderosas podem dissipar mais de 200 W sozinhas e processadores acima de 125 W não são difíceis de encontrar. Dessa forma, os números dos dispositivos AMD indicam que os componentes são eficientes, econômicos e potencialmente silenciosos. Além disso, esquentando menos, os dois processadores podem operar com sistemas de refrigeração mais simples e silenciosos.

Recursos e placa-mãe

Placas AM4 são comuns e opções não faltam para todos os bolsos

A característica mais significativa dos dois processadores é a oferta de overclock. Além dessa capacidade, que pode garantir mais desempenho aos dois processadores, o usuário tem acesso a algumas tecnologias da AMD, como o Ryzen Master, para gerenciamento do processador, ou o StoreMl, que acelera a performance na leitura e gravação de dados.

Os dois modelos são compatíveis com o soquete AM4 da AMD, disponível no mercado desde 2017. Isso garante ampla variedade de modelos de placa-mãe disponíveis, cobrindo desde quem deseja investir mais a quem quer economizar. Outro fator similar é que os dois Ryzen são vendidos com um cooler Wraith Stealth na caixa.

Preço

Com especificações um pouco mais modestas, o Ryzen 5 é naturalmente o mais barato entre os dois. No momento, é possível encontrar o processador à venda por valores que começam em R$ 1.209. Já o Ryzen 7 aparece em nossas buscas em anúncios por R$ 1.867.

Ficha técnica de AMD Ryzen 7 5700G e AMD Ryzen 5 5600G

AMD Ryzen 7 5700G vs. AMD Ryzen 5 5600G Especificações Ryzen 7 5700G Ryzen 5 5600G Lançamento abril de 2021 abril de 2021 Preço a partir de R$ 1.867 a partir de R$ 1.209 Núcleos/Threads 8/16 6/12 Velocidade 3,8 a 4,6 GHz 3,9 a 4,4 GHz Overclock sim sim Memória DDR4 dual-channel de até 3.200 MHz DDR4 dual-channel de até 3.200 MHz Cache 16 MB em L3 16 MB em L3 Placa de vídeo Radeon Vega 8 Radeon Vega 7 TDP 65 W 65 W Soquete AM4 AM4

