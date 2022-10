Ryzen 5 5600X vale a pena? Confira detalhes do processador da AMD

O Ryzen 5 5600X é um processador da AMD que se encontra entre os dispositivos intermediários e avançados no mercado. A sua linha, a AMD Ryzen, chegou prometendo rivalizar com os processadores Intel Core em segmentos mais produtivos, o que contempla computadores para edição de vídeos e imagens e para jogos. Os modelos com sufixo "X", como o AMD Ryzen 5 5600X, são algumas das opções mais avançadas, tendo, além de especificações de ponta, suporte para overclock .

Lançado em 2020, o processador da AMD aparece no mercado brasileiro por valores a partir dos R$ 1.331 sendo um modelo hexa-core com frequências de até 4,6 GHz. Abaixo, o TechTudo apresenta mais detalhes do Ryzen 5 5600X, para te ajudar a definir se esse é o processador ideal para o seu PC.

1 de 3 Ryzen 5 5600X conta com clock elevado e promete alto desempenho — Foto: Reprodução/Amazon Ryzen 5 5600X conta com clock elevado e promete alto desempenho — Foto: Reprodução/Amazon

Ficha técnica AMD Ryzen 5 5600X

Lançamento: maio de 2020

maio de 2020 Preço: a partir de R$ 1.331

a partir de R$ 1.331 Soquete: AM4

AM4 Núcleos/Threads: 6/12

6/12 Clock Base/Boost: 3.7/4.6 GHz

3.7/4.6 GHz Desbloqueado: Sim

Sim Tecnologia: 7 nm/ AMD Zen3

7 nm/ AMD Zen3 Gráficos integrados: Não

Não Cooler: Wraith Stealth

Wraith Stealth TDP: 65 W

O processador da AMD é mais um do soquete AM4, o que faz com que exista uma grande oferta de placas-mãe que oferecem suporte a ele no mercado. Com 6 núcleos e 12 threads, o Ryzen 5 5600X, assim como grande parte dos processadores Ryzen, tem o multiplicador desbloqueado, ou seja, permite o overclock das frequências. Isso vai fazer com que o chip ofereça mais desempenho, mas precise de uma solução térmica mais eficiente e, claro, algum conhecimento para realizar a configuração.

Desenvolvido em 7 nm, a tendência é que o processador seja mais eficiente e com TDP relativamente baixo quando comparamos com alguns de seus concorrentes. O Ryzen 5 5600X é oferecido com uma solução térmica própria da AMD, mas, assim como outros processadores mais avançados, não conta com uma solução de vídeo integrado.

Especificações

O Ryzen 5 5600X oferece boas frequências, que podem chegar aos 4,6 GHz nativamente. Além disso, ainda há suporte a overclock, o que vai permitir que usuários avançados explorem frequências ainda mais altas por meio de configuração na BIOS. O processador conta ainda com 6 núcleos e 12 threads, o que pode favorecer seu desempenho em aplicações avançadas, em multitarefas e em jogos.

O Ryzen 5 5600X não conta com uma GPU integrada, ou seja, para utilizar o processador, os usuários necessariamente vão precisar de uma placa de vídeo dedicada. Isso é comum considerando o segmento para o qual o processador é destinado.

2 de 3 Wraith é o novo cooler padrão da AMD para processadores — Foto: Divulgação/AMD Wraith é o novo cooler padrão da AMD para processadores — Foto: Divulgação/AMD

Desempenho

O Ryzen 5 5600X é um processador que tende a se sair muito bem em jogos, oferecendo performance suficiente para manter taxas de quadros altas de acordo com a solução de vídeo dedicada utilizada. Mesmo quando utilizado em conjunto com as placas de vídeo mais modernas, o processador da AMD não deve comprometer o desempenho do sistema.

De acordo com informações de sites especializados em benchmarks, o Ryzen 5 5600X tende a oferecer um pouco mais de desempenho que soluções concorrentes como o Intel Core i5 9400F — que, assim como o processador da AMD, é um intermediário que tem grande apelo entre o público que busca uma solução para jogos.

Consumo

Considerando seu segmento e concorrentes, o Ryzen 5 5600X tende a oferecer um consumo dentro dos padrões, sendo mais um processador com TDP de 65 W no mercado. O processo de fabricação em 7 nm também é um fator interessante, que também pode favorecer para que o chip da AMD seja mais eficiente.

É claro que, quando utilizado em seus limites, ou mesmo com aumento nas frequências por meio de overclock, o consumo deve aumentar bastante.

Placa-mãe

Assim como outros processadores da linha Ryzen, o Ryzen 5 5600X também utiliza o soquete AM4, o que faz com que existam muitas opções de placas com suporte ao chip. Utilizado em todas as gerações dos processadores AMD Ryzen, o AM4 é muito difundido, contando com muitas opções de chipsets para as mais variadas propostas de sistemas.

Por se tratar de um processador intermediário/avançado, é interessante considerar placas com mais capacidade. O usuário ainda terá que conferir se o modelo escolhido oferece suporte nativo ao processador ou se é necessária uma atualização da BIOS, como pode ocorrer em alguns casos de placas mais antigas. GPUs com chipset B450 e B550 tendem a ser as mais adequadas para o Ryzen 5 5600X.

3 de 3 MSI B450 Tomahawk Max é opção de custo-benefício — Foto: Divulgação/MSI MSI B450 Tomahawk Max é opção de custo-benefício — Foto: Divulgação/MSI

Recursos

O Ryzen 5 5600X é um processador muito versátil, sendo assim uma escolha válida para quem procura produtividade avançada e gaming. O chip oferece um bom número de núcleos e suporte ao SMT, que vai fazer com que cada thread possa entregar mais desempenho em softwares capazes de explorar o recurso.

O suporte a overclock também é um recurso valioso, principalmente para usuários avançados, que podem extrair mais desempenho do chip. Em geral, a falta de uma solução de vídeo integrada não tende a ser um problema para o público que mira o Ryzen 5 5600X.

Preço e concorrentes

Atualmente é possível encontrar o Ryzen 5 5600X em oferta no varejo online por valores a partir dos R$ 1.331, o que, considerando o cenário do mercado de hardware nos últimos anos, é um preço bem interessante. Uma placa-mãe adequada para o modelo pode ser encontrada no mercado por valores próximos aos R$ 700 em uma solução intermediária, que já deve ser capaz de explorar todos os recursos do chip.

Um concorrente com proposta similar que aparece no mercado é o Intel Core i5 10400F, que também conta com seis núcleos e 12 threads, mas com frequências de até 4.3 GHz, ficando assim um pouco abaixo do Ryzen 5 5600X. O processador da Intel de décima geração aparece em ofertas a partir dos R$ 929, enquanto uma placa-mãe que suporta o processador de soquete LGA1200 aparece por valores a partir dos R$ 499.

