Ryzen 5 Pro 4650G vs Ryzen 5 3600: compare processadores da AMD

Ryzen 5 Pro 4650G e Ryzen 5 3600 são dois processadores hexa-core intermediários da AMD . Lançados em 2020 e 2019, respectivamente, os modelos prometem bom custo-benefício para quem busca uma CPU com foco em performance. Outra similaridade é que ambos partem das séries Pro de perfil mais corporativo, com preços que variam entre R$ 629 e R$ 749.

Embora parecidos, os dois processadores diferem em alguns pontos. Em performance, a vantagem vai para o 3600, que é mais rápido, enquanto o 4650G sai na frente em recursos, se destacando pela oferta de GPU integrada. O TechTudo comparou os detalhes técnicos, performance e recursos dos dois chips da AMD. Confira, a seguir.

1 de 5 Ryzen Pro é a linha de perfil mais corporativo da AMD — Foto: Divulgação/AMD Ryzen Pro é a linha de perfil mais corporativo da AMD — Foto: Divulgação/AMD

Especificações

Ryzen 5 3600 e Ryzen 5 Pro 4650G fazem parte da linha corporativa da marca, conforme o termo "Pro" denota. Destinadas a serem usadas em computadores distribuídos em escritórios, essas unidades agregam tecnologias para maior durabilidade, segurança, confiabilidade e facilidade de gerenciamento para equipes de TI.

Do ponto de vista técnico, os dois modelos têm algumas similaridades, em que pesa a diferença entre as gerações. Para começar, ambos são hexa-cores com 12 threads e atingem velocidade turbo máxima de 4,2 GHz. Já no clock base, os números são de 3,6 GHz para o 3600 e 3,7 GHz no 4650G.

2 de 5 AMD Ryzen 5 3600 tem seis núcleos e utiliza soquete AM4 — Foto: Rafael Leite/TechTudo AMD Ryzen 5 3600 tem seis núcleos e utiliza soquete AM4 — Foto: Rafael Leite/TechTudo

Nas memórias RAM, os dois processadores suportam DDR4 de até 3.200 MHz em dual-channel. Embora mais recente, o Ryzen 5 4650G está limitado a PCIe 3.0, enquanto que o Ryzen 5 3600 garante suporte a barramentos PCIe 4.0, mais rápidos.

Outro diferencial relevante entre os dois modelos é que o 4650G oferece uma GPU integrada, a Radeon Vega 7. Em compensação, o 3600 tem mais memória cache — 32 MB em L3 — e o 4650G se limita a 8 MB.

Desempenho

Ao contrário do que poderia parecer em uma primeira análise, o modelo 3600 oferece maior performance — ao menos de acordo com o CPU Benchmark da PassMark. O modelo mais antigo soma 17.813 pontos na comparação de performance bruta, diante de 16.320 para o 4650G.

3 de 5 Ryzen 5 3600 apresenta performance superior — Foto: Reprodução/Testing Games Ryzen 5 3600 apresenta performance superior — Foto: Reprodução/Testing Games

Testes do canal Testing Games comprovam os dados de benchmark ao mostrar a clara vantagem do 3600 em uma série de títulos. Em Microsoft Flight Simulator — título bem exigente — o 3600 oscila na casa de 40 FPS, enquanto o rival estaciona no piso de 30 a 31.

Recursos e placa-mãe

Como todo Ryzen até a série 7000, os dois processadores são compatíveis com placa-mãe de soquete AM4. Isso significa que o consumidor pode recorrer a uma grande variedade de placas lançadas no mercado a partir de 2016. Como a oferta é grande e variada, há desde modelos acessíveis na faixa de R$ 400 até unidades voltadas para usuários mais experientes, por preços acima de R$ 2.000.

4 de 5 Os dois processadores são compatíveis com o longevo soquete AM4 da AMD — Foto: Rafael Leite/TechTudo Os dois processadores são compatíveis com o longevo soquete AM4 da AMD — Foto: Rafael Leite/TechTudo

Um detalhe significativo a respeito dos dois modelos Pro é que, diferentemente da maioria dos processadores Ryzen, ambos não têm suporte a overclock. Outra distinção relevante, conforme observamos anteriormente, é que, dos dois, apenas o Ryzen 5 Pro 4650G oferece placa gráfica integrada.

Consumo

A AMD informa que os dois modelos de processador oferecem uma TDP máxima de 65 W, valor típico de processadores de desktop de perfil mais intermediário. Embora seja medido em Watts, o índice de TDP, na verdade, reflete uma quantidade de energia estimada que o processador dissipa na forma de calor quando submetido à alta demanda.

5 de 5 Os dois processadores são vendidos com cooler Wraith da AMD — Foto: Divulgação/AMD Os dois processadores são vendidos com cooler Wraith da AMD — Foto: Divulgação/AMD

De resto, os dois processadores são comercializados com coolers Wraith da AMD na caixa. Como não esquentam tanto — relativamente — e não oferecem overclock, as duas CPUs devem oferecer uma operação mais silenciosa, mesmo com o cooler padrão.

Preços

Os dois modelos de processadores são acessíveis e têm preços similares. Entre os dois, o Ryzen 5 3600, que deve oferecer maior performance, é mais barato. Nas nossas buscas, a CPU aparece no varejo online nacional por a partir de R$ 629 nos anúncios mais competitivos do momento.

Já o Ryzen 5 Pro 4650G é mais recente no mercado e vem com placa gráfica integrada, mas oferece menos performance. O modelo aparece em lojas de boa reputação com valores na casa de R$ 749.

Ficha técnica Ryzen 5 Pro 4650G e Ryzen 5 3600

Ryzen 5 3600 vs Ryzen 5 Pro 4650G Especificações Ryzen 5 3600 Ryzen 5 Pro 4650G Lançamento setembro de 2019 julho de 2020 Preço a partir de R$ 629 a partir de R$ 649 Núcleos / threads 6 / 12 6 / 12 Velocidade 3,6 a 4,2 GHz 3,7 a 4,2 GHz Overclock não não Memória RAM DDR4 dual-channel de até 3.200 MHz DDR4 dual-channel de até 3.200 MHz Cache 32 MB em L3 8 MB em L3 Placa de vídeo sem GPU integrada Radeon Vega 7 TDP 65 W 65 W Soquete AM4 AM4

