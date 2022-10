Ryzen 7 2700X vs 5 3600: compare os processadores AMD

Ryzen 7 2700X e Ryzen 5 3600 são processadores da AMD que apareceram no mercado em 2018 e 2019, respectivamente. Ambos oferecem performances similares, embora tenham algumas diferenças entre si. O Ryzen 5, por exemplo, conta com um hexa-core que tende a ser mais rápido que o do Ryzen 7 e pode rodar com frequências maiores, além de custar menos que o modelo mais recente. Este, por sua vez, também mostrou resultados mais positivos em testes de desempenhos, sendo uma opção de bom custo-benefício.

Pensando em ajudar os usuários que estão em busca de um processador, o TechTudo analisou e comparou as principais diferenças entre o Ryzen 7 2700X e o Ryzen 5 3600. Confira, a seguir.

Especificações

Embora pertençam à linha Ryzen de processadores da AMD, os modelos Ryzen 7 2700X e Ryzen 5 3600 acabam diferindo bastante em capacidade e em tecnologia, até porque eles são de gerações diferentes.

À primeira vista, a comparação pode sugerir que o Ryzen 7 seja superior, já que o modelo é um octa-core de 16 threads. O Ryzen 5, por sua vez, opera com 6 núcleos e oferece um total de 12 linhas de execução (threads). Na velocidade, algo parecido ocorre: o 2700X pode rodar entre 3,7 e 4,3 GHz, ao passo que o Ryzen 5 opera entre 3,6 e 4,2 GHz.

Isso, no entanto, acaba desconsiderando os ganhos de eficiência de uma arquitetura para outra, o que acaba explicando porque, mesmo com números inferiores, o Ryzen 5 é mais rápido.

Os dois processadores controlam memória DDR4 em dual-channel. No Ryzen 7, o limite de velocidade de memória alcança 2.933 MHz, enquanto o Ryzen 5 acessa memória de até 3.200 MHz. No cache, o 2700X vem com 16 MB em camada L3, enquanto o Ryzen 5 soma o dobro disso no mesmo nível.

Outro diferencial técnico relevante é que o modelo mais antigo está confinado a periféricos de barramento PCIe 3.0. O mais recente já reconhece placas e SSDs com a interface PCIe 4.0, que é bem mais rápida.

Desempenho

Como visto anteriormente, pelas especificações técnicas, é possível imaginar que o Ryzen 7 é um processador melhor. No entanto, a verdade é que os ganhos de desempenho pelos avanços de cada nova geração acabam fazendo do Ryzen 5 uma CPU mais eficiente.

Em dados aferidos pelo CPUBenchMark da PassMark, especializada em softwares de benchmark de hardware, o Ryzen 5 3600 alcança uma pontuação geral — que leva em conta tanto processamento em single core como processamento com todos os núcleos acionados — de 17.815 pontos. Já o Ryzen 7 atinge 17.605, uma diferença de –1,2% em relação ao Ryzen 5.

Uma outra fonte de comparação é o UserBenchmark. O site coleta resultados reais de testes de desempenho realizados por usuários comuns e define médias para comparar diferentes componentes. No caso do duelo entre os Ryzen, a plataforma mostra vantagem maior em favor do Ryzen 5: o processador hexa-core seria, em geral, 9% mais rápido que o Ryzen 7.

Consumo

Em termos de consumo e eficiência, há uma diferença grande entre os modelos. Enquanto o Ryzen 5 3600, fruto de uma arquitetura mais avançada, precisa dissipar só 65 W, o Ryzen 7 2700X vai a 105 W. Essas medidas, divulgadas oficialmente pela AMD, indicam a quantidade de energia que cada processador libera no ambiente na forma de calor quando submetido ao máximo de sua capacidades.

É possível, portanto, afirmar que o Ryzen 5 é muito mais eficiente: esquenta bem menos para entregar desempenho no mínimo equivalente ao Ryzen 7. Nas contas do CPUBenchMark, o Ryzen 7 vai consumir 0,2 kWh por dia, enquanto o Ryzen 5 deve consumir 0,1 kWh.

Placa-mãe e recursos

Os dois processadores fazem parte das primeiras gerações dos Ryzen e usam a mesma plataforma AM4, que atende os demais produtos da AMD até a chegada da linha Ryzen 7000. Isso garante uma grande variedade de placas-mãe no mercado para escolher, algumas até bem baratas.

É interessante, no entanto, ficar de olho sobre algumas questões de compatibilidade com o Ryzen 7. Placas muito mais atuais, liberadas para as últimas gerações dos processadores da AMD, podem ter problemas com o Ryzen mais antigo, requerendo atualizações de BIOS para corrigir problemas.

Como é comum entre processadores da AMD, os dois Ryzen não oferecem nenhuma capacidade de processamento gráfico integrado. Investir em qualquer um dos dois modelos obriga o consumidor a providenciar uma placa de vídeo dedicada por conta própria. Outra similaridade entre os dois é o suporte ao overclock.

Preço

O Ryzen 7 é um processador de 2018 e encontrá-lo novo no mercado não é uma tarefa simples. O chip surge com preços na faixa dos R$ 2.498 na Amazon. Já o Ryzen 5 3600, que é de 2019, ainda aparece em algumas lojas famosas no segmento de hardware do mercado nacional. Encontramos a CPU por cerca de R$ 978 algo que acaba relativizando o valor do Ryzen 7: como vimos, o 5 é mais processador, pode ser encontrado novo em lojas de boa reputação e ainda por cima custa menos.

Ficha técnica Ryzen 7 2700X vs Ryzen 5 3600

AMD Ryzen 7 2700X vs. AMD Ryzen 5 3600 Especificações Ryzen 7 2700X Ryzen 5 3600 Lançamento abril de 2018 julho de 2019 Preço a partir de R$ 2.489 a partir de R$ 978 Núcleos / threads 8 / 16 6 / 12 Velocidade 3,7 a 4,4 GHz 3,6 a 4,3 GHz Overclock sim sim Memória DDR4 dual-channel de até 2.933 MHz DDR4 dual-channel de até 3.200 MHz Cache 16 MB em L3 32 MB em L3 Placa de vídeo sem GPU integrada sem GPU integrada TDP 105 W 65 W Soquete AM4 AM4

Com informações de AMD (1/2), CPUBenchMark e UserBenchmark

