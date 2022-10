Ryzen 7 3700X vs Ryzen 5 5600X: compare os processadores AMD

Pensando em ajudar os usuários que estão em busca de um processador, o TechTudo analisou e comparou a ficha técnica e os benchmarks do Ryzen 7 3700X e do Ryzen 5 5600X. Confira, a seguir.

Nas velocidades, a AMD conta com clocks nominais bem parecidos para os dois chips. Enquanto o Ryzen 5 tem velocidade padrão de 3,7 GHz, o Ryzen 7 acessa um clock base de 3,6 GHz. No turbo, os valores seguem parecidos, com o Ryzen 5 chegando a 4,6 GHz diante dos 4,4 GHz do Ryzen 7.