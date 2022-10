Ryzen 7 5700X vs Ryzen 7 5800X: compare processadores da AMD

Ryzen 7 5700X e Ryzen 7 5800X são dois processadores da quinta linha Ryzen da AMD . Lançados em abril e maio de 2022 respectivamente, as soluções avançadas prometem muito desempenho e contam com os principais recursos dos novos processadores da fabricante, como realidade virtual . Ambos os chips ainda têm suporte para overclock , o que pode fazer com que os modelos entreguem ainda mais desempenho.

Disponíveis no varejo online por a partir de R$ 1.899, as CPUs trazem 8 núcleos e 16 threads, com frequências que podem chegar aos 4.7 GHz. Para ajudar os usuários que que querem investir em um processador novo, o TechTudo apresenta um comparativo entre o Ryzen 7 5700X e o Ryzen 7 5800X. Confira, a seguir.

1 de 3 Ryzen 7 5700X e 5800X são dois lançamentos de 2022 da quinta geração AMD Ryzen — Foto: Divulgação/AMD Ryzen 7 5700X e 5800X são dois lançamentos de 2022 da quinta geração AMD Ryzen — Foto: Divulgação/AMD

Especificações

Os dois modelos contam com especificações boas e muito parecidas entre si. O AMD Ryzen 7 5800X, no entanto, tem um clock base de 3.8 GHz, contra 3.4 GHz do Ryzen 7 5700X. Seu clock boost também é 100 MHz maior que o modelo mais simples, sendo 4.7 GHz contra 4.6 GHz. Ambos são processadores octa-core com 16 threads, assim como contam com suporte a overclock e utilizam o mesmo socket característico dos processadores Ryzen, o AM4.

Por outro lado, enquanto o Ryzen 7 5700X tem um TDP de 65 W, valor comum para chips intermediários, o 7 5800X chega na casa dos 105 W. Bem mais alto, o TDP está à altura de processadores de segmentos avançados, e sem dúvida, vai acabar impactando na performance e consumo da CPU.

Desempenho

Segundo informações de sites especializados em benchmarks, a diferença de desempenho dos processadores da AMD tende a não ser tão significativa, ficando em média em 2% em testes sintéticos.

Quando o assunto é gaming, a vantagem do Ryzen 7 5800X pode chegar aos 5%, o que pode ser resultado de um clock base e boost maiores. Ainda assim, este não é um valor tão significativo. A diferença de preço dos processadores, aparentemente, reflete quase a mesma diferença de performance entre eles.

2 de 3 Ryzen 7 tem mais núcleos e velocidades maiores, mas ainda assim perde no desempenho — Foto: Divulgação/AMD Ryzen 7 tem mais núcleos e velocidades maiores, mas ainda assim perde no desempenho — Foto: Divulgação/AMD

Consumo

Para quem prioriza um menor consumo, vale, sem dúvida considerar o Ryzen 7 5700X. Como visto anteriormente, o modelo tem um TDP muito menor que Ryzen 7 5800X (cerca de 50 W a menos) e sua diferença de performance não é tão significativa.

O TDP mais alto do Ryzen 7 5800X acaba apenas evidenciando que o Ryzen 7 5700X tende a ser um chip mais eficiente. Gastando menos energia, a CPU mais simples pode entregar basicamente o mesmo desempenho do processador mais avançado.

Placa-mãe

O socket AM4, utilizado desde a primeira geração da linha Ryzen, faz com que exista uma grande oferta de placas-mãe compatíveis com os processadores da fabricante. Isso pode facilitar muito um upgrade para usuários que já possuem um chip mais simples do mesmo socket.

Em alguns casos, a única exigência para realizar a troca de um processador de uma geração anterior para um chip mais moderno é uma atualização da BIOS, que é um procedimento relativamente simples que pode acabar gerando uma boa economia para os usuários. Uma placa-mãe intermediária com chipset B450M (que acaba sendo mais adequada aos processadores do comparativo) aparece no varejo online por valores a partir dos R$ 649.

3 de 3 Soquete AM4, compatível com processadores da AMD — Foto: Rafael Leite/TechTudo Soquete AM4, compatível com processadores da AMD — Foto: Rafael Leite/TechTudo

Recursos

Os Ryzen 7 5700X e 7 5800X oferecem basicamente os mesmos recursos, afinal, a diferença de tempo entre seus lançamentos é de quase um mês. Ambos os processadores contam com os multiplicadores desbloqueados, o que vai permitir que usuários avançados façam overclock, desde que utilizando soluções térmicas adequadas.

Os componentes contam, ainda, com suporte aos principais conjuntos de instruções. Um deles é o AMD StoreMI, funcionalidade que aprimora o desempenho de soluções de armazenamento rápido como os SSDs. Há, também, suporte à realidade virtual, mas isso requer uma GPU compatível com o recurso.

Preço e concorrentes

O Ryzen 7 5700X aparece no varejo online brasileiro por valores a partir dos R$ 1.915, enquanto o Ryzen 7 5800X, tem preço inicial na casa dos R$ 1.899. Os dois processadores utilizam a mesma plataforma, o que faz com que uma placa-mãe compatível possa ser encontrada por cerca de R$ 649 no mercado brasileiro.

Um concorrente que tende a oferecer recursos similares pode ser o Intel Core i7 11700F. Apesar dos seus 8 núcleos e 16 threads, sem suporte a overclock, o modelo aparece no mercado brasileiro em ofertas por valores a partir dos R$ 1.999. Os processadores Intel com sufixo "K", oferecem overclock, mas as soluções da fabricante com suporte ao recurso aparecem com um preço muito elevado em relação aos processadores da AMD.

Ficha técnica Ryzen 7 5700X vs Ryzen 7 5800X

Ryzen 7 5700X e Ryzen 7 5800X Especificações Ryzen 7 5700X Ryzen 7 5800X Preço a partir de R$ 1.915 a partir de R$ 1.899 Lançamento abril de 2022 maio de 2022 Socket AM4 AM4 Núcleos / threads 8 / 16 8 / 16 Clock base / boost 3.4 / 4.6 GHz 3.8 / 4.7 GHz Desbloqueado sim sim Vídeo integrado não não TDP 65 W 105 W

Veja coisas que só quem usou POC nos anos 2000 vai lembrar

Coisas que você só vai lembrar se usou PCs nos anos 2000