Ryzen 7 5800H vs Core i7 11800H: compare processadores AMD e Intel

Ainda assim, os modelos acabam aparecendo em notebooks com faixa de preço bem diferente no momento, com destaque para o Intel, que acaba sendo o mais barato dos dois, partindo de R$ 5.669. Pensando nisso, o TechTudo preparou um comparativo das principais diferenças entre o Ryzen 7 5800H e o Intel Core i7 11800H, bem como suas fichas técnicas. Confira, a seguir.

Especificações

Core i7 11800H é um processador de 8 núcleos e 16 threads, assim como o Ryzen 7. Do ponto de visto de técnico, os dois chips diferem mais nas velocidades: o AMD vai de 3,2 a 4,4 GHz, enquanto o Core i7 trabalha em faixas de 1,9, 2,3 e 4,6 GHz.

As duas CPUs controlam memória DDR4 em dual-channel com velocidades de até 3.200 MHz e trabalham com slots PCIe 4.0, úteis em notebooks de alta performance para conexão com GPUs e SSDs. Já na memória cache em L3, são 24 MB para o i7 e 16 MB para o Ryzen.

Outra característica similar dos dois processadores é a presença de placa gráfica integrada. O i7 vem com uma Intel UHD Graphics, enquanto o Ryzen vem com uma Radeon Vega 8. A Radeon é mais eficiente para aplicações gráficas pesadas, mas as duas podem controlar múltiplas telas e suportam resolução 4K.

Desempenho

As comparações entre os dois processadores mostram que o Intel será mais rápido caso rode com o máximo de energia suportado. Com TDP de 45 W, o i7 acaba superando o Ryzen na mesma configuração em aplicações de vários perfis diferentes. O AMD, por outro lado, se mostra melhor quando configurado em TDPs mais baixas.

No CPU Benchmark, as pontuações consolidadas dos dois chips são de 21.331 pontos para o AMD e de 21.121 para a unidade da Intel — diferença de apenas 1%. Esse padrão se repete em comparações rodando games. O canal Jarod’s Tech fez testes com diversos games e registrou médias de 117 FPS com o Intel rodando Fortnite em 1440p e no "high", enquanto o AMD bateu 113 FPS no mesmo cenário.

Já em Cyberpunk 2077, com o modo Ray Tracing no ultra e em Full HD, as médias registraram um empate técnico: o Core foi a 58,23 contra 58,24 do Ryzen 7.

Consumo

Como são processadores de laptops, as duas unidades têm um perfil similar no que diz respeito à energia. Os dois têm uma TDP máxima de 45 W, além de faixas menores de 25 e 35 W, que podem ser configuradas por fabricantes. Quem optar por um design mais agressivo, incapaz de dar conta de muito calor, pode montar o processador numa faixa de consumo menor, o que reduz o calor, mas também corta a performance da CPU.

Como os números são parecidos, o que vai determinar o consumo real de cada processador em cada notebook são questões de design definidas por cada marca no mercado.

Preços e concorrentes

Entre os dois produtos, o Core i7 aparece em notebooks mais baratos: o modelo mais acessível equipado com o processador é o Nitro 5 da Acer, encontrado no mercado nacional a valores saindo de R$ 5.669. Já o Ryzen aparece no Lenovo Legion Slim, modelo gamer da Lenovo com hardware mais sofisticado, e que aparece no momento a R$ 14.399.

Opções de processadores a esses dois modelos existem na forma das novas gerações de Intel ou AMD — e até mesmo de gerações anteriores, para quem abre mão de tecnologia em performance em favor de preços melhores.

Ficha técnica Ryzen 7 5800H vs Intel Core i7 11800H

AMD Ryzen 7 5800H vs. Intel Core i7 11800H Especificações Ryzen 7 5800H Core i7 11800H Lançamento janeiro de 2021 maio de 2021 Preço a partir de R$ 5.669 a partir de R$ 14.399 Núcleos / threads 8 / 16 8 / 16 Velocidade 3,2 a 4,4 GHz 1,9 a 4,6 GHz Overclock sim sim Memória DDR4 dual-channel a 3.200 MHz DDR4 dual-channel a 3.200 MHz Cache 16 MB em L3 24 MB em L3 Placa de vídeo Radeon Vega 8 Intel UHD Graphics TDP até 45 W até 45 W Soquete soldado na placa-mãe soldado na placa-mãe

