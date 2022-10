Ryzen 9 5900X vs Ryzen 7 5800X: compare os processadores AMD

Ryzen 9 5900X e Ryzen 7 5800X são dois processadores de alto desempenho da AMD . Lançados em 2020, os chips prometem ser alternativas interessantes para quem busca uma CPU para jogos ou trabalhos que demandam mais desempenho do PC. Os chips podem ser encontrados em ofertas no varejo online por a partir de R$ 1.899, e oferecem suporte a overclock para os usuários que pretendem extrair o máximo de desempenho do processador.

Com arquitetura Zen 3, os dois modelos oferecem os mais recentes recursos da plataforma em 7 nm (nanômetros) da AMD. Além disso, os chips apresentam consumos parecidos e utilizam o mesmo soquete AM4. Para ajudar os usuários a decidir em qual modelo investir, o TechTudo apresenta um comparativo entre o Ryzen 9 5900X e o Ryzen 7 5800X. Confira, a seguir.

Especificações

Enquanto o Ryzen 7 5800X é um processador de 8 núcleos e 16 threads, o Ryzen 9 5900X representa uma categoria superior dentro da família de processadores, oferecendo 12 núcleos e 24 threads. Esta é uma diferença que pode pesar em aplicações que exploram mais essas capacidades.

O clock dos processadores é praticamente idêntico, com frequências que variam entre 3,7 e 4,8 GHz. Há, ainda, nos dois modelos, multiplicadores desbloqueados, o que permite que usuários avançados explorem a capacidade de overclock para extrair ainda mais desempenho.

No cache, o Ryzen 9 5900X oferece 64 MB contra apenas 32 MB do Ryzen 7 5800X, o que também pode impactar em uma diferença de desempenho a favor do chip mais avançado.

Desempenho

De acordo com dados de sites especializados em benchmarks, o Ryzen 9 5900X leva vantagem tanto em jogos quanto em testes sintéticos. Em algumas aplicações, a diferença de performance pode chegar aos 39%. Em comparativos de performance single-core, nos quais se testa o desempenho de cada núcleo individualmente, existe um certo equilíbrio: nesse cenário, os teste apontam que o desempenho dos processadores é praticamente o mesmo.

Consumo

O consumo dos processadores do comparativo também tende a ser parecido, uma vez que ambos contam com um TDP de 105 W e oferecem suporte a overclock. Isso vai fazer com que ambos ofereçam mais desempenho, elevando suas frequências de acordo com a configuração realizada pelo usuário e pela solução térmica aplicada.

O Ryzen 9 5900X tem um clock levemente superior, assim como tem mais núcleos e threads que o Ryzen 7 5800X. Sob uso intenso, o processador mais avançado pode acabar tendo um consumo elevado em relação ao modelo mais simples.

Placa-mãe

Assim como ocorre com os demais processadores da linha Ryzen, tanto o 7 5800X quanto 9 5900X utilizam o soquete AM4, o que permite que os processadores utilizem as mesmas opções de placa-mãe.

Uma opção mais simples para os modelos, como as placas com chipset A520M, pode ser encontrada no varejo online por valores a partir dos R$ 649. Já opções mais avançadas, como as placas com chipset B550M, aparecem no varejo em ofertas por valores a partir dos R$ 919.

Recursos

Conforme mencionado anteriormente, os dois processadores foram lançados simultaneamente, o que faz com que os mesmos ofereçam basicamente os mesmos recursos. Ambos trazem arquitetura Zen 3 e suporte ao AMD StoreMI, que é um recurso que aprimora o desempenho dos chips com soluções de armazenamento rápido. Além disso, as opções também oferecem suporte ao AMD Ryzen Master, software que aprimora a experiência dos usuários com o overclock dos processadores.

Os chips também permitem o funcionamento do AMD VR-Ready Premium, que tende a fazer com que os processadores ofereçam uma experiência mais adequada com softwares de realidade virtual. Isso, no entanto, vai exigir que os processadores trabalhem em conjunto com uma GPU que também ofereça suporte à tecnologia.

Preço e concorrentes

Atualmente, o Ryzen 7 5800X aparece no mercado brasileiro por valores a partir dos R$ 1.899. O Ryzen 9 5900X, por sua vez, tem preço inicial na casa dos R$ 2.749 em alguns varejistas online especializados em hardware.

Uma solução que pode concorrer com os processadores da AMD é o Intel Core i5 12600K. O processador da Intel é uma solução de 10 núcleos e 16 threads, com frequências que podem chegar aos 4,9 GHz. O modelo oferece suporte a overclock e tem como um diferencial o vídeo integrado Intel UHD Graphics 770. O Intel Core i5 12600K aparece no varejo online por valores a partir dos R$ 1.899, sendo um processador que utiliza o soquete LGA 1700.

Ficha técnica Ryzen 9 5900X vs Ryzen 7 5800X

Ryzen 7 5800X e Ryzen 9 5900X Especificações Ryzen 7 5800X Ryzen 9 5900X Lançamento outubro de 2020 outubro de 2020 Preço a partir de R$ 1.899 a partir de R$ 2.749 Arquitetura Zen 3 Zen 3 Litografia 7 nm 7 nm Soquete AM4 AM4 Núcleos / threads 8 / 16 12 / 24 Clock base / boost 3,8 / 4,7 GHz 3,7 / 4,8 GHz Cache L2 / L3 4 / 32 MB 6 / 64 MB Desbloqueado sim sim TDP 105 W 105 W

