Samsung começa a liberar Android 13 para Galaxy S22

O Android 13 já é uma realidade para alguns celulares da linha Galaxy S22, da Samsung . Disponível para as regiões da Ásia e da Europa, a atualização deve se espalhar para as demais localidades em breve. O sistema, lançado em agosto deste ano, estava em teste em alguns modelos. Agora a gigante sul-coreana começou a distribuir oficialmente a novidade, a começar pelos aparelhos mais caros. Por enquanto, a versão 13 do Android deve chegar aos smartphones equipados com processador Exynos.

O TechTudo entrou em contato com a Samsung para saber quando o S22 brasileiro vai receber a atualização, mas não obteve uma resposta até a publicação deste texto. A expectativa é de os celulares dobráveis Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4 .

O pacote com a nova versão do sistema chega com 3 GB sob a identificação de firmware S90xBXXU2BVJA. O Android 13 é inaugurado junto com a interface reformulada da Samsung, a One UI 5, que é lançada com o objetivo de dar uma nova cara ao software que integrará os celulares contemplados.

Entre as novidades esperadas na nova One UI, é possível mencionar a tela de bloqueio personalizável, com modelos diferentes de relógios, além do recurso de widgets empilháveis, que permite reunir ícones para economizar espaço na tela. Também será possível atender chamadas com mensagens de texto, por meio da Bixby Text Call, uma espécie de conversor de mensagem em áudio.

A atualização já desembarcou na Coréia do Sul e na Índia e agora chega à Itália, Noruega, Espanha, Suíça e Reino Unido. Logo menos, deve se tornar realidade nos Estados Unidos.

Usuários vão ficar sabendo da atualização por meio de uma mensagem na barra de notificações. Também é possível checar manualmente a disponibilidade do update seguindo o caminho “Configurações” → “Atualização de software”. Se o aparelho estiver apto, é só clicar em “Baixar”.

A linha do Galaxy S22, única compatível com o Android 13 até o momento, foi lançada em fevereiro de 2022 no Brasil. Os valores iniciais da família começaram em R$ 5.999. Meses após o lançamento, o modelo mais básico é encontrado por R$ 4.199 na Amazon.

Com informações de Android Police e The Verge