Samsung: conheça os grandes lançamentos em celulares da marca de 2022

Em busca de um novo celular Samsung , mas não vem acompanhando os lançamentos? Não se preocupe, a Americanas fez um guia rápido para você se atualizar e escolher o smartphone do jeito que você precisa, seja com perfil custo-benefício ou um aparelho premium, com tudo o que tem direito.

Samsung Galaxy A23

O Galaxy A23 é o que chamamos de intermediário de entrada. Ele possui mais recursos do que os celulares básicos, mas ainda mantém um preço abaixo dos smartphones Samsung intermediários avançados, que chegam perto dos R$ 2 mil. Seu acabamento é em plástico, com opções nas cores azul, branco ou preto.

Segundo a Samsung, ele conta com tela de 6,6 polegadas, painel TFC LCD de resolução Full HD+ e taxa de atualização de 90 Hz. O processador é o Snapdragon 680 de oito núcleos e até 2.4GHz, com 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento (com possibilidade de expansão com microSD).

Um dos destaques é a bateria de 5.000 mAH, que oferece autonomia de até dois dias para um usuário médio. Ele ainda conta com leitor de impressão digital na lateral do aparelho.

No bloco de câmeras, o A23 possui quatro lentes: principal de 50 MP, ultrawide de 5 MP, macro e sensor de profundidade de 2 MP cada. A câmera frontal é um sensor de 8 MP. Na gravação de vídeos, a lente traseira registra em Full HD a 30 quadros por segundo.

Galaxy M23 e M53

Uma alternativa ao Galaxy A23 na mesma categoria de intermediário é o Samsung Galaxy M23, que possui opções com conexão com Internet 5G.

O M23 conta com processador Snapdragon 750G de 8 núcleos, 6 GB de memória RAM e armazenamento de 128 GB. Ele tem tela TFT LCD de 6,6 polegadas com resolução Full HD+ e taxa de atualização de 120 Hz, boa para gamers. São 5.000 mAh de bateria e carregamento rápido com até 25 W.

O sistema de fotografia tem módulo triplo com câmera principal de 50 MP, Ultrawide de 8 MP e Macro de 2 MP, enquanto o sensor de selfies tem 8 MP.

Já o Galaxy M53 pode ser uma opção interessante da Samsung para quem precisa de mais processamento ou para rodar jogos graficamente mais exigentes. Ele também tem suporte à rede 5G e bateria de 5.000 mAh.

Um de seus destaques é a tela Super AMOLED Plus de 6,7 polegadas e resolução Full HD+, com taxa de atualização de 120 Hz. O hardware deste celular inclui processador MediaTek Dimensity 900 (até 2,4GHz), memória RAM de 8 GB e armazenamento de 128 GB. Chama atenção ainda o resfriamento baseado em câmara de vapor, algo que deve agradar os gamers.

O M53 também apresenta um salto em fotografia. O sistema de câmeras tem módulo quádruplo na traseira, com lente principal de 108 MP, Ultrawide de 8 MP, Macro de 5 MP e sensor de profundidade de 2 MP. A câmera frontal conta com 32 MP para selfies.

Galaxy S21 FE

Depois do imenso sucesso do Galaxy S20 FE como o celular "quase premium" com preço acessível, a Samsung lançou o Galaxy S21 FE para tentar repetir o feito. É um smartphone econômico com características de topo de linha e alguns cortes, porém, com opção de conexão com a rede 5G.

O S21 Fan Edition tem tela de 6,4 polegadas, painel AMOLED Dinâmico 2X com resolução Full HD+ e taxa de atualização adaptativa de 120 Hz, que garante movimentos fluidos e pode otimizar a experiência com jogos.

O design do S21 FE evolui o projeto dos topos de linha de 2021 da Samsung. A tela tem revestimento em Gorilla Glass Victus, com leitor de digital sob o display, enquanto a traseira é de policarbonato, com o conjunto fotográfico em alto relevo na própria tampa.

Falando em câmeras, são três lentes no conjunto traseiro, sendo a principal de 12 MP (f/1.8), Ultra wide de 12 MP (f/2.0) e Teleobjetiva de 8 MP (f/2.4). A câmera frontal é de 32 MP, valorizando as selfies e chamadas de vídeo, ao invés de fotos de altíssima qualidade com a câmera principal. Mas ele faz vídeos em 4K a 60 quadros por segundo.

Em sua configuração, ele conta com processador Exynos 2100 octa-core com velocidade de até 2,9 GHz, com 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento, sem opção de expansão. A bateria é de 4.500 mAh.

Os dobráveis: Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4

Chegando aos mais recentes lançamentos Samsung, aqui estão dois dos celulares premium da marca coreana, os dobráveis Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4. Ambos são aparelhos com 5G, atualização para Android 13 e interface One UI 4, da própria Samsung, e contam com o novo processador Snapdragon 8 Plus Gen 1 de 4 nanômetros.

O novo Galaxy Z Fold 4 tem as proporções de um smartphone quase convencional, quando dobrado, mas cresce para virar praticamente um tablet quando o usuário precisa de mais espaço de tela. São 6,2 polegadas no display externo (com proporção 23:9) e 7,6 polegadas na tela interna.

As duas telas são AMOLED Dinâmico 2X com taxa de atualização de 120 Hz. A externa tem resolução HD+ e a interna, Full HD+ com compatibilidade com HDR10+, tecnologia que deixa mais pronunciados as cores e o contraste de imagens.

O conjunto de câmeras evoluiu do modelo anterior e conta com câmera principal de 12 MP, Ultrawide de 50 MP, Teleobjetiva de 10 MP, lente frontal (externa) de 10 MP e lente frontal (interna) de 4 MP.

O Z Fold 4 conta com 12 GB de memória RAM e opções com 256 ou 512 GB de armazenamento. Com o novo chip e todo seu poder de processamento, uma novidade é a barra de tarefas, quando a tela está aberta, que lembra o uso de desktops para estimular uma rotina de produtividade.

Já o Galaxy Z Flip 4 tem tela interna de 6,7 polegadas, quase o mesmo tamanho do Galaxy S22 Ultra. Porém, quando dobrado ao meio, ele fica perfeito para bolsos pequenos.

A tela interna é a mesma AMOLED Dinâmico 2X do Z Fold 4, com resolução Full HD+, e ele ainda conta com uma telinha externa Super AMOLED de 1,9 polegada, capaz de exibir notificações e widgets com previsão do tempo, agenda e timer, entre outras funções, quando o celular está dobrado.

O Z Flip 4 conta com 8 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. A bateria tem 3.700 mAh.

Seu sistema fotográfico é composto por câmera principal de 12 MP e Ultrawide de 12 MP na traseira, bem como câmera de selfies de 10 MP embutida na tela interna.

Família S: Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra

Lançados em fevereiro deste ano, os celulares da linha premium da Samsung vêm fazendo sucesso com os consumidores. Os três modelos contam com suporte à conexão 5G e estão equipados com o processador Snapdragon 8 Gen 1, de arquitetura de 4 nanômetros.

O Galaxy S22 é o modelo premium "básico", com tela de 6,1 polegadas, painel AMOLED Dinâmico 2X e resolução Full HD+, com taxa de atualização variável entre 10 Hz e 120 Hz, o que significa imagens mais fluidas ao navegar ou em games. O aparelho ainda conta com sensor de digital sob a tela com tecnologia ultrassônica.

No sistema de câmeras, são três sensores na traseira: lente principal de 50 MP, Ultrawide de 12 MP e Teleobjetiva de 10 MP. A câmera frontal tira selfies de 10 MP.

O Galaxy S22 tem bateria de 3.700 mAh, suporta carregador rápido de até 25 W e traz o recurso Wireless PowerShare, que permite compartilhar carga com outros dispositivos, tudo sem fio. Ele está disponível em versões com 128 ou 256 GB de armazenamento, ambas com 8 GB de memória RAM.

O Galaxy S22+, ou S22 Plus, repete o visual de cantos arredondados do irmão menor, porém, com tela AMOLED Dinâmico 2X maior, de 6,6 polegadas, na mesma resolução Full HD+. A bateria também é maior, 4.500 mAH, e ele suporta recarga rápida com fio de 45 W.

Ele também conta com 8 GB de memória RAM e opções com 128 ou 256 GB de armazenamento.

O irmão mais poderoso da linha é o Galaxy S22 Ultra, que tem visual diferente, com cantos mais retos, e conta com a canetinha S Pen embutida na parte de baixo. Segundo a Samsung, a latência foi reduzida de 9 milissegundos (no Galaxy Note 20 Ultra de 2020) para 2,8 milissegundos. Isso significa que os traços feitos com o acessório na tela são muito mais precisos e rapidamente digitalizados.

A tela do S22 Ultra é o mesmo painel AMOLED Dinâmico X2, com 6,8 polegadas e resolução Quad HD+, também com taxa de atualização variável entre 10 Hz e 120 Hz.

No quesito fotografia, o S22 Ultra tem o maior upgrade. Ele conta com câmera principal de 108 MP, Ultrawide de 12 MP, duas Teleobjetivas de 10 MP (com zoom óptico de 3x e 10x) e câmera frontal de 40 MP.

O hardware do aparelho tem 12 GB de memória RAM e opções com 256 ou 512 GB de armazenamento interno. A bateria é de 5.000 mAh, com recarga rápida de 45 W com carregador com fio e 15 W sem fio.