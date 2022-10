Scorn: confira história, gameplay e requisitos mínimos do jogo de terror

Scorn está disponível para Xbox Series X/S e para PC pelas lojas digitais Steam e Epic Games Store por R$ 75,99. O game também pode ser jogado no Xbox Game Pass com suporte ao Xbox Cloud Gaming. Vale ressaltar que Scorn tem classificação etária para maiores de 18 por focar no gore e na violência extrema. Veja, a seguir, mais detalhes sobre o game.

2 de 3 Scorn é um jogo de terror biomecânico repleto de mistérios com pequenas porções de combate — Foto: Reprodução/Microsoft Store Scorn é um jogo de terror biomecânico repleto de mistérios com pequenas porções de combate — Foto: Reprodução/Microsoft Store

👉 Resident Evil 4 Remake vai sair para PS4? Veja no Fórum TechTudo

História

A abordagem narrativa de Scorn envolve não explicar em muitos detalhes a história do jogo, de forma que usuários poderão dar sua própria interpretação para os eventos e temas apresentados no game. Jogadores controlarão um personagem desconhecido – uma criatura humanoide sem pele e com partes de seu corpo e músculos à mostra – que acorda de repente em um mundo bizarro, em meio a lampejos de suas memórias. Para maior imersão, todas as cinemáticas do jogo são em tempo real, sem cortes ou ângulos que se afastem do protagonista.

O mundo ao redor funciona como um personagem por si só, inspirados por obras de artistas como o suíço H.R. Giger e o polonês Zdzislaw Beksinski. É uma atmosfera biotecnológica composta por máquinas vivas, com corredores de carne ressecada e estruturas erguidas com ossos.

Nesse ponto, o jogo lembra muito Agony, game com um premissa parecida na ambientação grotesta e desconfortável, mas ambientado no inferno. Durante o gameplay, os usuários poderão ver as mãos do personagem enquanto ele interage com o mundo, às vezes de maneiras desconfortáveis, para sentir que estão realmente inseridos nele.

3 de 3 Scorn aposta na ambientação grotesca inspirada nas obras de artistas como H.R Giger e Zdzislaw Beksinski — Foto: Divulgação/Steam Scorn aposta na ambientação grotesca inspirada nas obras de artistas como H.R Giger e Zdzislaw Beksinski — Foto: Divulgação/Steam

Gameplay

Ao ser jogado neste mundo isolado e sombrio, o jogador precisará explorar áreas escuras, interconectadas e labirínticas. Cada parte do mapa possui quebra-cabeças para resolver e usuários podem progredir de maneira não linear enquanto buscam dicas intuitivas pelo cenário para desvendar seus mistérios.

Através do jogo, é possível aprender novas habilidades e obter armas para se defender. No entanto, vale ressaltar que Scorn não é um game de tiro e que a munição é um recurso escasso que precisa ser racionado. Algumas criaturas irão caçar o protagonista se tiverem a oportunidade e será preciso tomar decisões sobre quando enfrentá-las e quando se esconder para escapar.

Requisitos mínimos