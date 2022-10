Seleção Brasileira de Futebol ganha documentários com histórias de jogadores

A Seleção Brasileira de Futebol masculino recebeu, nesta terça-feira (18), uma série documental no aplicativo Kwai , em parceria com a CBF, como um “esquenta” para a Copa do Mundo 2022. O projeto, denominado Seleção de Estrelas, mostra aos torcedores a trajetória de jogadores como Vinicius Jr, atacante da seleção e do Real Madrid, e o técnico Tite. O app, que foi um dos mais baixados do Brasil em 2021, vai lançar cinco episódios toda terça-feira no perfil da seleção e está disponível para Android e iPhone ( iOS ). O TechTudo esteve na sede da CBF para conhecer mais sobre o projeto e conta mais a seguir.

1 de 2 Alisson, goleiro da Seleção Brasileira de Futebol, se emociona ao falar sobre história da família com o esporte — Foto: Divulgação/Kwai Alisson, goleiro da Seleção Brasileira de Futebol, se emociona ao falar sobre história da família com o esporte — Foto: Divulgação/Kwai

Os mini-documentários, dirigidos por Miguel Varca, tem seis minutos e abordam as histórias de vida dos atletas em conversas íntimas nos bastidores da seleção. O objetivo é aproximar cada vez mais os torcedores das estrelas do futebol através do perfil oficial da Seleção Brasileira no Kwai. Por isso, tudo é narrado pelos próprios jogadores e conta com inserções de entrevistas com pessoas íntimas, como familiares e colegas de início de carreira, além de animações.

O TechTudo teve acesso antecipado aos episódios do atacante Vini Jr e do goleiro Alisson, que vão ao ar hoje. Os jogadores abrem o coração para lembrar do início no futebol. Vini Jr fala sobre o crescimento no Flamengo, desde o sub 15 até o time principal. Já Alisson recorda a tradição do futebol na sua família, onde seu irmão, pai, tio e mãe também atuavam como goleiros.

Entre os atletas, é possível conhecer mais, além dos dois já citados, Lucas Paquetá, Richarlyson, Dani Alves, Philipe Coutinho, Eder Militão, Guilherme Aranha, Gabriel Jesus, Rodrygo, Alex Telles, Thiago Silva, Antony, Casemiro, Weverton, Marquinhos, Fred, Bruno Guimarães, Danilo e Fabinho, além do técnico Tite. O craque Neymar não está na série por um problema de agenda nas gravações.

2 de 2 Lançamento do documentário da Seleção Brasileira contou com Miguel Varca, Rodrigo Paiva e Claudine Bayma — Foto: Nathalia Duarte/TechTudo Lançamento do documentário da Seleção Brasileira contou com Miguel Varca, Rodrigo Paiva e Claudine Bayma — Foto: Nathalia Duarte/TechTudo

De acordo com Rodrigo Paiva, diretor de comunicação da CBF, o projeto ajuda a aproximar a relação dos torcedores brasileiros com a seleção, que diminuiu desde 2014. “A parceria com app facilita a encurtar o caminho de comunicação com o público”, explica. Já segundo Claudine Bayma, diretora de marketing do Kwai, patrocinar as Seleções Brasileiras de Futebol, tanto masculina, feminina e de base, é uma estratégia para reforçar o vínculo emocional com os usuários do país.

