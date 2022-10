Séries da Netflix: relembre os 10 maiores lançamentos até setembro de 2022

A posição de cada item no ranking é baseada na quantidade total de horas assistidas pelos usuários nos primeiros 28 dias de exibição . As temporadas são analisadas individualmente e, por isso, há títulos mencionados mais de uma vez. Para programas com o lançamento semanal, em partes ou em datas diferentes, é somado o tempo de reprodução de cada episódio. Confira, a seguir, as dez estreias de séries da Netflix com maior desempenho e por quantas horas foram assistidas.

A quarta temporada de Stranger Things foi a maior estreia entre as séries de língua inglesa. Com o final à vista, as expectativas dos fãs para um encerramento épico aumentaram. Além disso, o interesse do público ganhou força com o lançamento dos novos episódios em dois volumes, nos dias 27 de maio e primeiro de julho deste ano. De acordo com o levantamento realizado pela Nielsen e divulgado pelo portal Deadline, a série foi assistida por 7,2 bilhões de minutos no mês de junho, após a chegada da primeira parte.