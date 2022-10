Setup gamer: como montar o seu ambiente

Um setup gamer é uma estrutura com computador, periféricos e outros itens que vão permitir a você jogar com mais confiança e conforto. Esse investimento, que inclui a escolha de um bom notebook ou PC gamer , vai definir quais acessórios e móveis são essenciais para equipar o seu ambiente e até decorá-lo, caso você também seja streamer. O Submarino tem algumas dicas a seguir.

Desktop ou notebook gamer, qual a melhor opção?

Você encontra diversas opções de notebooks gamers ou PCs desktops já montados e prontos para a ação, mas também pode se propor a montar sua própria máquina, escolhendo os componentes mais avançados ou com boa relação custo-benefício.

Um notebook é a escolha mais versátil, pois pode integrar seu setup em casa, junto com monitor, mouse e teclado, e funcionar como máquina de mesa ou segunda tela; mas você ainda tem um computador para levar para o trabalho, faculdade ou outros compromissos - mesmo que os laptop gamers sejam mais pesados do que outros modelos.

Um desktop é a opção mais prática para quem pretende investir, futuramente, na personalização e na atualização da máquina. Em geral, o consumidor encontra PCs gamers em gabinete com maior performance.

Monitor, teclado e mouse são essenciais no setup gamer

A busca por um bom monitor para games pode começar dos modelos de resolução Full HD e taxa de atualização de mais de 100 quadros por segundo, com tempo de resposta reduzido. Displays Quad HD 2K entregam maior resolução, mas o preço também será maior, assim como as opções 4K.

Porém, como ficamos mais próximos do monitor para jogar do que da TV da sala, uma resolução menor do que o 4K não vai atrapalhar o seu desempenho. Suporte a Free Sync e G-Sync são mais desejáveis, dependendo da placa de vídeo do seu notebook.

Falando do tamanho, isso tem mais relação com a imersão desejada e o espaço disponível na sua estação. Monitores ultrawide, muito populares entre os gamers, possuem mais espaço de tela, porém, exigem mais do computador. E não são todos os jogos que podem ser ampliados para a tela wide toda.

Um mouse e um teclado de qualidade vão fazer diferença na sua performance.

Falando do mouse, o ideal são os modelos com alta resolução, ajuste de DPI (a sensibilidade do movimento e do clique) e design ergonômico, para não provocar dores na mão. Botões programáveis podem ser um extra interessante. Invista também em um mousepad grande e de boa qualidade, para a movimentação mais fluida do mouse.

O teclado preferido de gamers é do tipo mecânico, uma vez que os teclados de membrana podem ter sua durabilidade reduzida pelos jogos intensos ou competitivos. Por outro lado, quem usa o teclado para escrever bastante e para trabalhar pode ficar com as mãos cansadas com as teclas mecânicas.

Com preço mais alto, teclados mecânicos são mais modernos e mais duráveis, além de terem switches em cada tecla, garantindo mais precisão. Mas a escolha depende da preferência do jogado. Existem opções em diversas faixas de preço.

Como escolher mesa e cadeira gamer?

Além dos periféricos, é essencial escolher móveis confortáveis e do tamanho adequado para o seu setup gamer.

Como a maioria das mesas e escrivaninhas têm altura padrão, entre 70 e 75 cm, essa escolha depende mais das suas necessidades, do espaço disponível e da decoração do ambiente.

Para uma estação gamer, uma dica são as mesas com visual industrial, com pés em metal escuro e tampo em madeira. O vidro é menos resistente para sustentar todos os equipamentos, além de ficar cheio de marcas de dedos e da oleosidade da pele - mas também é mais prático para limpar.

Mas é na cadeira que você deve fazer um investimento maior.

As cadeiras gamers já costumam vir com mais opções de regulagens e ajustes. Comece a busca pelo padrão de altura e peso: existem modelos para crianças, adolescentes e pessoas mais baixas, e também opções apropriadas para pessoas com até 2 m de altura e 180 kg.

A indicação de tamanho e peso vai fazer diferença nas proporções da cadeira, para que ela ofereça o máximo de conforto e o suporte correto para o corpo do usuário.

A cadeira ideal deve ter, ao menos, ajuste de altura do assento e dos braços e alguma reclinação do encosto. Suporte para as pernas pode ser um acréscimo interessante.

Se você prefere uma boa cadeira de escritório, busque modelos que também tenham as regulagens necessárias para ergonomia e preservação da sua saúde.

Priorize opções com rodízios, encosto com suporte para a lombar e articulação, assento com estabilidade e espaço para apoiar as coxas devidamente, apoios para os braços, ajuste de altura e boas espumas.

No material de revestimento, o couro sintético ou vegetal é o mais fácil de limpar, mas esquenta, enquanto os tecidos naturais e as telas são mais respiráveis.

Melhor áudio: caixas de som ou fone de ouvido?

Uma experiência gamer mais imersiva pede potência e qualidade de som. Você pode escolher entre um conjunto de alto-falantes ou um fone de ouvido (ou headset com microfone), que vai dar maior sensação de imersão, principalmente, para títulos de tiro competitivo ou em um terror de sobrevivência.

Diversos notebooks e PCs gamers possuem recursos para amplificar o áudio digitalmente. No caso dos laptops, mesmo com drivers maiores, a potência do som ainda é pequena, equivalente a caixinhas externas mais básicas.

Por outro lado, encontramos caixas de som estéreo para o público gamer começando com 10 W e chegando a mais de 50 W RMS, inclusive, com subwoofer para graves mais intensos. O consumidor também encontra soundbars ou conjuntos mais completos, que simulam 5.1 canais e têm compatibilidade com Dolby Digital para jogos.

Por outro lado, quem mora com família ou não pretende receber multa do condomínio por barulho de tiros e monstros na madrugada vai fazer a escolha mais esperta ao investir em um bom fone de ouvido.

As opções com cabo entregam uma experiência com menor latência no som e no microfone, sem atrasos entre ação na tela e o que chega ao seu ouvido. Você ainda encontra diversos headsets assinados e aprovados por pro-players. Avalie as especificações e leia os comentários antes de fazer sua escolha.

Decoração e cenário gamer para streamers

Se, além de jogar, você também costuma transmitir suas partidas ou gravar vídeos utilizando seu setup como base, é interessante pensar no cenário no fundo do seu ambiente. Preste atenção em outros YouTubers e gamers para se inspirar.

Você pode utilizar elementos que já tem em casa, como coleções, livros, quadrinhos, videogames antigos, para montar uma estante ou algumas prateleiras. Outra opção são quadros e pôsteres que conversem com a sua personalidade e os jogos que você transmite.

Falando em parede, avalie usar cores, papel de parede ou uma pintura com grandes elementos geométricos, o que não é difícil de fazer. Mas lembre-se: tons escuros ajudam a criar um clima mais intimista, enquanto cores claras servem para refletir a luz natural que entra pela janela, ajudando nos momentos de estudo e de trabalho.

Paredes claras também são fáceis de modificar com luz colorida. Você pode apostar em lâmpadas LED, de luz negra, neon ou luminárias inteligentes, que permitem mudar o tom e a cor.

Na iluminação para o dia a dia, luminárias no teto, que são mais comuns em casas brasileiras, acabam provocando sombra no teclado ou na área de trabalho, dependendo da posição da sua mesa.

Procure por luminárias de LED com fio ou recarregáveis, que servem tanto para clarear a mesa como para iluminar seu rosto com luz difusa, como um ring light, para aparecer com mais qualidade nos vídeos e reuniões.

Você pode também investir em lâmpadas smart, que são fáceis de instalar em luminárias e abajures comuns do mercado. Conectadas ao Wi-Fi, elas podem ser controladas pelo aplicativo do fabricante ou pelo seu assistente virtual, como o Google Home. É possível ajustar a intensidade, o tom e, em muitos modelos, mudar a cor das lâmpadas.

Por fim, invista em um estabilizador ou um no-break, para garantir que os equipamentos vão continuar funcionando, mesmo com instabilidades na rede elétrica ou eventuais tempestades com raios.

Para pesquisar as opções de notebooks e PC gamers, visite o site ou baixe o app Submarino.