Siemens e ‘Tesla dos caminhões’ se unem para lançar veículos elétricos

Caminhões elétricos são a nova aposta da Volta Trucks e da Siemens . As empresas anunciaram uma parceria nesta quinta-feira (13) em evento que aconteceu em Berlim, na Alemanha. Os veículos da Volta, empresa sueca apelidada de " Tesla dos caminhões", prometem sustentabilidade, segurança e o transporte eficiente das mais variadas cargas. Os caminhões pesam 16 toneladas, têm um design interno remodelado e bateria com capacidade de 150 ou 225 kWh.

O funcionamento dos caminhões é bem semelhante ao dos carros elétricos, com a diferença de os novos veículos serem muito maiores e terem a missão extra de transportar produtos, incluindo os que precisam de refrigeração. A seguir, entenda como eles funcionam e veja detalhes sobre a parceria.

1 de 3 Volta Zero, modelo elétrico da Volta Trucks, promete emitir menos gases poluentes — Foto: Divulgação/Volta Trucks Volta Zero, modelo elétrico da Volta Trucks, promete emitir menos gases poluentes — Foto: Divulgação/Volta Trucks

O Volta Zero, nome dos caminhões elétricos da fabricante, são anunciados como "o primeiro veículo comercial totalmente elétrico de 16 toneladas do mundo". Ele está disponível em duas versões, com diferentes capacidades de bateria — 150 e 225 kWh —, e pode ser carregado em até 150 kW. Já o seu motor elétrico compacto permite que o veículo chegue a até 90 km/h. Segundo a fabricante, esse conjunto de tecnologias garante a diminuição da emissão de gases poluentes, além da redução dos ruídos emitidos pelo automóvel.

Outra diferença do modelo elétrico para os caminhões tradicionais é o design da cabine do motorista, que foi totalmente remodelado. No novo caminhão, o banco do condutor fica em uma posição centralizada e mais baixa. Essa disposição garantiria uma visibilidade de 220 graus ao motorista e minimizaria os pontos cegos do veículo. A promessa é que os caminhões sejam mais confortáveis e seguros — o que poderia melhorar a qualidade de vida de muitos trabalhadores.

Os modelos trazem ainda uma tela sensível ao toque no painel do motorista, que permite dar diferentes comandos para o veículo, além de câmera de ré e de visão traseira do interior e lateral do caminhão.

2 de 3 Painel de um caminhão tradicional, à esquerda, e do caminhão elétrico da Volta, à direita — Foto: Reprodução/Volta Trucks Painel de um caminhão tradicional, à esquerda, e do caminhão elétrico da Volta, à direita — Foto: Reprodução/Volta Trucks

Caminhões elétricos, Volta e Siemens

Segundo as empresas, a parceria busca garantir infraestrutura para quem decidir investir em caminhões elétricos. Enquanto a Volta oferece os veículos em si, a Siemens trará softwares e soluções digitais que atendam as necessidades de cada cliente. O Siemens Xcelerator, plataforma de negócios digital da marca, promete entregar soluções digitais personalizadas para as necessidades de cada cliente comercial ou industrial.

Por exemplo, se uma empresa quiser comprar os caminhões para transportar frangos congelados, essa plataforma digital conseguiria indicar a quantidade de carga e temperatura ideal para transportar em cada veículo, de acordo com o percurso e tempo de viagem. "Para entregar caminhões elétricos e soluções em ritmo e escala, precisamos de infraestrutura operacionalmente alinhada com a necessidade exata de cada cliente", explicou o CEO da Volta Trucks Essa Al-Saleh. A Siemens também promete que dará suporte para os clientes encontrarem soluções otimizadas de carregamento dos caminhões.

Vale lembrar que esses caminhões são, por ora, indicados para empresas. Ou seja, ainda não é possível que um trabalhador entre em uma concessionária e compre um desses modelos elétrico.

3 de 3 Siemens e Volta anunciam parceria em Berlim, Alemanha — Foto: Tainah Tavares/TechTudo Siemens e Volta anunciam parceria em Berlim, Alemanha — Foto: Tainah Tavares/TechTudo

Com informações de Volta Trucks

*A jornalista viajou para Berlim a convite da Siemens.

