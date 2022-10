Silent Hill 2 terá remake exclusivo para PS5; veja trailer e mais novidades

Silent Hill 2 Remake foi anunciado nesta quarta-feira (19) pela Konami como um exclusivo para PlayStation 5 ( PS5 ), ainda sem previsão de lançamento. A novidade chegou em um trailer divulgado durante o evento específico de Silent Hill , que trouxe ainda mais novidades da franquia. O jogo, lançado originalmente em 2001 para PlayStation 2 (PS2), terá câmera em terceira pessoa e vai aproveitar recursos da atual geração do console. Além disso, traz os clássicos vilões da série redesenhados e também conta com membros da equipe original no desenvolvimento, como o designer de monstros Masahiro Ito e o compositor Akira Yamaoka

A Konami também aproveitou o evento para trazer mais novidades ao universo da cidade mal-assombrada. Dois novos jogos, Townfall e 'F', que não ganharam muitos detalhes, além de um filme baseado em Silent Hill 2 e uma série interativa estão previstos para o futuro. Vale ressaltar que nenhum dos projetos têm uma data de lançamento definida. Veja outros detalhes a seguir:

2 de 2 Silent Hill 2 Remake trará o clássico jogo de terror atualizado para o PlayStation 5 e PC — Foto: Reprodução/Silent Hill Silent Hill 2 Remake trará o clássico jogo de terror atualizado para o PlayStation 5 e PC — Foto: Reprodução/Silent Hill

Originalmente lançado em 2001 para o PlayStation 2, Silent Hill 2 acompanha a história de James Sunderland, um homem que visita a amaldiçoada Silent Hill em busca de sua esposa Mary após receber uma carta dela. Uma vez mergulhado na névoa da cidade ele começa a questionar sua própria sanidade e encontrar criaturas monstruosas em seu caminho.

O novo jogo será produzido pela equipe polonesa Bloober Team SA, conhecidos por games de terror como Layers of Fear e The Medium. Segundo eles, a intenção é trazer todos os momentos marcantes que tornaram o Silent Hill 2 original um clássico, mas modernizá-los para a nova geração. Isso se reflete em uma das novidades na jogabilidade, com a câmera por cima do ombro, como em Resident Evil 4 Remake.

Durante o primeiro trailer do jogo foi possível ver várias das cenas originais do game recriadas com os novos visuais, inclusive monstros icônicos que tiveram sua estreia no segundo jogo como as enfermeiras e o temido Pyramid Head. Veja a seguir:

Outras novidades

Além do remake outros projetos foram apresentados durante a transmissão, porém sem detalhes revelados. Entre eles Silent Hill: Townfall, desenvolvido pelo estúdio NoCode e publicado pela Annapurna Interactive, que apareceu apenas com a imagem de uma TV portátil em uma mesa. Já Silent Hill F será um novo game da franquia que se passa no Japão e será desenvolvido pelo estúdio NeoBards, desenvolvedores do multiplayer Resident Evil Re:Verse.

Fora do mundo dos games, haverá ainda um novo filme chamado "Return to Silent Hill", baseado na história de Silent Hill 2 e em produção pelo diretor Christophe Gans, responsável pela primeira adaptação para as telonas de 2006. Por fim, uma nova série interativa pela Genvid, chamada Silent Hill: Ascension, será lançada em julho de 2023, com escolhas da comunidade que definirão a direção da história.