SimsDom é seguro? Saiba tudo sobre o site para baixar mods do The Sims 4

SimsDom, ou Sims Domination, é um popular site extra-oficial para baixar modificações criadas por fãs (mods) para o The Sims 4 . No entanto, como uma ferramenta terceirizada não-oficial, ele sempre pode oferecer riscos de segurança aos usuários. Portanto, é importante ter alguns cuidados na hora de explorar novas opções de jogo com mods do tipo. Vale lembrar que recentemente, a produtora Maxis Interactive e a Electronic Arts anunciaram uma parceria com a plataforma Overwolf para trazer mods ao game de maneira oficial até o final de 2022.

The Sims 4 está disponível gratuitamente no PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S, PlayStation 4 (PS4), Xbox One, PC e Mac (Steam e Origin/ EA App), mas os mods funcionam apenas nas versões para PC e Mac. Confira, a seguir, mas detalhes sobre o SimsDom e saiba quais os riscos de baixar mods por lá.

1 de 4 Jogar The Sims 4 com conteúdo criado por fãs pode ser divertido, mas vale a pena esperar pela plataforma oficial de mods para o game — Foto: Divulgação/Electronic Arts Jogar The Sims 4 com conteúdo criado por fãs pode ser divertido, mas vale a pena esperar pela plataforma oficial de mods para o game — Foto: Divulgação/Electronic Arts

👉 The Sims 5 já tem data de lançamento? Veja no Fórum TechTudo

O que é SimsDom e SimsFind?

O endereço principal do site SimsDom, (https://www.simsdom.com/), leva para uma versão do site que aparentemente não funciona. Há um banco de dados de itens criados por fãs para baixar, porém, sempre que o usuário tenta realizar o download, a página apenas abre mais propagandas em um loop infinito que nunca chega a baixar algum arquivo. Alguns usuários afirmam que o domínio do site foi comprado e atualmente é apenas uma armadilha para ganhar dinheiro com anúncios. É recomendado utilizar um bloqueador de anúncios e tenha um antivírus ativado para acessar.

2 de 4 O site Sims Domination, ou apenas SimsDom, oferece vários itens personalizados para The Sims 4, porém seus downloads não parecem funcionar — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro O site Sims Domination, ou apenas SimsDom, oferece vários itens personalizados para The Sims 4, porém seus downloads não parecem funcionar — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Uma postagem em janeiro de 2022 no Instagram da conta do site SimsFinds, (https://www.simsdom.net/ ou https://www.simsfinds.com/), afirma que eles eram os responsáveis pelo site SimsDom e que estavam trazendo o serviço de volta sob um novo nome. O site SimsFinds funciona da mesma maneira que o SimsDom, porém com downloads funcionais. Contudo, mesmo esta versão ainda conta com muitos anúncios e também é recomendado que o usuário utilize um bloqueador de anúncios e antivírus.

Como funciona?

Ambos os sites funcionam da mesma maneira, já que possuem o mesmo design e listam uma grande quantidade de itens criados por outros usuários. Criadores de conteúdo, por sua vez, podem enviar suas próprias criações para o site e compartilhá-las com outros jogadores. É possível separar os itens por categorias, como o que está na moda, quais são os itens mais populares e mods mais baixados.

Ao tentar realizar o download, os dois sites enviam o usuário para um período de espera, o que dura aproximadamente de 15 segundos, mas que pode variar de acordo com atualizações. Após esse período, o usuário pode realizar seu download. As páginas oferecem também uma "Assinatura Premium" para não ter que esperar esse período. A do SimsDom custa R$ 3,99 por 1 mês, R$ 6,99 por 3 meses e R$ 24,99 por 1 ano. A do SimsFinds é mais cara – são R$ 15,99 por 1 mês, R$ 24,99 por 3 meses e R$ 64,99 por 1 ano.

3 de 4 O site SimsFinds afirma que é o novo endereço do SimsDom e conta com o mesmo design e downloads funcionais — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro O site SimsFinds afirma que é o novo endereço do SimsDom e conta com o mesmo design e downloads funcionais — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Riscos de segurança

Os arquivos criados por fãs para The Sims 4 não são o problema nesse tipo de download. Os mods utilizam arquivos em um formato ".package", que contém instruções para serem lidas pelo game e não possuem a capacidade de causar danos. Usuários precisam ficar atentos apenas caso os arquivos sejam em outros formatos que não ".package", como ".exe", ".bat" ou ".com". Neste caso, muitas vezes um navegador de Internet com segurança mínima ou um antivírus irá alertar o usuário para o risco do arquivo.

4 de 4 The Sims 4 pode ficar mais divertido com os mods, mas é preciso estar alerta — Foto: Divulgação/Electronic Arts The Sims 4 pode ficar mais divertido com os mods, mas é preciso estar alerta — Foto: Divulgação/Electronic Arts

Existe um risco, no entanto, causado pelos anúncios excessivos dos sites. Além de vírus em si, isso engloba o conteúdo, já que eles podem levar a sites adultos, páginas de apostas e cassinos virtuais, entre outros. Alguns anúncios podem também forçar o usuário a realizar cliques acidentais que podem fazer downloads de arquivos maliciosos ou concordar com notificações e instalações indesejadas. Um bloqueador de anúncios pode ajudar nesses casos.

Vale ressaltar que alguns criadores de conteúdo de The Sims 4 têm reclamações sobre o site SimsDomination e alegam que têm suas criações enviadas para o site contra sua vontade. Vários deles reclamam que o conteúdo criado por eles gratuitamente para a comunidade é oferecido em um site que visa lucro com práticas como anúncios, período de espera e serviços de assinatura. Alguns também afirmam que não obtiveram sucesso ao entrar em contato com o site para removerem seu conteúdo.