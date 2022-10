Smart Monitor M8 é opção 4K da Samsung com acesso a apps de streaming

O Smart Monitor M8 da Samsung é um monitor com resolução 4K que vem equipado com diversos aplicativos próprios de uma smart TV. O dispositivo tem 32 polegadas de tamanho, tela com proporção 21:9, e é compatível com vários assistentes de voz, como Alexa e Bixby , por exemplo. Com controle remoto próprio, o aparelho tem preço sugerido de R$ 4.649 e disponibilidade imediata de venda na loja online da fabricante e de revendedores autorizados.

Entre as qualidades técnicas do monitor, estão a resolução UHD, o suporte ao contraste HDR10+ e a capacidade de trabalhar com o padrão sRGB 99% para exibir até 1 bilhão de cores, de acordo com o blog oficial da marca. Segundo a página, esses recursos de tela prometem criar uma imagem de maior definição, variando entre brilhante e escuro na mesma qualidade.

2 de 4 Smart Monitor M8 também está disponível na cor rosa — Foto: Divulgação/Samsung Smart Monitor M8 também está disponível na cor rosa — Foto: Divulgação/Samsung

Para tentar evitar os reflexos no display, o Smart Monitor M8 possui um recurso chamado "Adaptive Picture", que utiliza um sensor para ajustar de forma automática a luminosidade da tela. Vale destacar também a função Workspace, que tende a facilitar a conexão com PC e Mac, e o Smart Things Hub, que ajuda os usuários na conexão rápida de vários dispositivos inteligentes.

O Smart Monitor M8 vem com uma câmera destacável, que pode ser fixada de forma magnética no aparelho. Este acessório, segundo a página oficial do produto, pode ser capaz de rastrear o rosto do usuário, com direito a foco automático, para quem quiser fazer conferências ao vivo por vídeo ou apresentações. Ele também traz um microfone de alta sensibilidade.

3 de 4 Parte traseira do Smart Monitor M8 tem aspecto clean e aparência elegante — Foto: Divulgação/Samsung Parte traseira do Smart Monitor M8 tem aspecto clean e aparência elegante — Foto: Divulgação/Samsung

Ainda sobre o hardware geral, o monitor tem alto-falantes 2.2 embutidos. Embora a Samsung não informe a potência RMS, o texto oficial de divulgação afirma que o dispositivo tem um recurso chamado "Adaptive Sound +" que pode ser capaz de ajustar automaticamente as características de áudio para cada tipo de conteúdo.

O monitor inteligente está disponível no Brasil nas cores branco ou rosa, o que indica um design focado no home office. Ele possui ajustes de altura e 11,4 mm de espessura, valor que, de acordo com a fabricante, é cerca de 75% mais fino do que os modelos anteriores da marca.

4 de 4 Smart Monitor M8 da Samsung tem SmartHub com apps e jogos — Foto: Divulgação/Samsung Smart Monitor M8 da Samsung tem SmartHub com apps e jogos — Foto: Divulgação/Samsung

Para completar a lista de recursos, como o Smart Monitor M8 tem funções de uma smart TV, o usuário pode ser capaz de conectar a grandes serviços de streaming disponíveis, como Amazon Prime Video, Apple TV, Netflix, YouTube e outros. Tudo isso sem a necessidade de conectar um computador ou qualquer outro dispositivo portátil.

