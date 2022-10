Spotify é um dos streamings populares que têm menos músicas; ranking

Apesar de ser o streaming de música com maior número de usuários do mundo, o Spotify é a plataforma popular que tem menos canções em seu catálogo. O serviço possui 80 milhões de faixas, o que o coloca em último lugar nesse ranking e o deixa empatado com o YouTube Music .O SoundCloud, por sua vez, é o grande campeão do segmento, com 300 milhões de músicas em sua biblioteca. Os dados, divulgados nesta segunda-feira (17), foram levantados pelo portal HowToGeek. O levantamento considera os sete streamings mais usados no momento e inclui também Apple Music, Amazon Prime Music, Tidal e Deezer.