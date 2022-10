Spotify pode ganhar plano com maior qualidade de áudio; entenda rumor

O Spotify , popular streaming de músicas para Android e iPhone (iOS), pode ganhar um novo plano HiFi (High Fidelity), com áudios em alta qualidade. A tecnologia já pode ser encontrada em concorrentes da plataforma, como o Deezer e o Apple Music . O rumor, divulgado nesta terça-feira (18), surgiu no fórum Reddit, após um ex-assinante afirmar ter recebido uma suposta pesquisa do Spotify indicando a categoria Platinum, que daria acesso a áudios nesse formato. Atualmente, essa assinatura mais cara não existe para os usuários.

Em 2021, o Spotify chegou a anunciar o HiFi, mas, desde então, tem mantido silêncio o assunto, e a ferramenta nunca foi liberada de fato. Agora, as capturas de tela divulgadas na semana passada pelo internauta do Reddit reacendem os rumores. Em seu post, ele afirma que cancelou sua conta no Spotify depois de 10 anos e recebeu o questionário, que perguntava se ele consideraria voltar “nos próximos 30 dias” ou trocaria o tipo de assinatura.

Na lista exibida na imagem do Reddit, surgem três propostas de assinatura: o "Free" (gratuito), o pacote "Individual" e o misterioso "Platinum". A última opção é a mais cara, com preço de US$ 19,90 (cerca de R$ 104 em conversão direta). Vale lembrar que no Brasil, atualmente, o Spotify oferece, além da opção grátis com anúncios, quatro categorias pagas de planos.

São elas a “Individual”, que custa R$ 19,90 mensais; o “Duo”, por R$ 24,90/mês; o “Família”, por R$ 34,90/mês; e o “Universitário”, que sai por R$ 9,90/mês. Porém, entre as opções, não há "Platinum" - por enquanto, nem por aqui nem nos Estados Unidos.

Possíveis mudanças no Platinum

Entre os supostos benefícios dessa possível nova assinatura "Platinum" estaria o som HiFi. A vantagem da tecnologia lossless está em sua compactação digital avançada, que reduz perdas no áudio. Ela é indicada para os usuários mais exigentes, que desejam ouvir suas trilhas sonoras com a qualidade máxima.

Além disso, estaria presente o Studio Sound, opção que funcionaria como um áudio imersivo ao estilo do Dolby Atmos. Nas possíveis vantagens ainda surgem o Headphone Tuner (algo como "Sintonizador de fone de ouvido"), Audio Insights (Informações de Som), Library Pro (Biblioteca Avançada) e Playlist Pro (Playlist Avançada). Não há informações sólidas sobre esses outros recursos até o momento.

Segundo as informações divulgadas, a novidade também limitaria as interrupções de anúncios para a biblioteca de podcasts originais do Spotify, mas ainda não se sabe como isso seria feito da prática. O TechTudo entrou em contato com o Spotify para entender se há de fato previsão de lançamento para o novo plano, mas não obteve retorno até fechamento da matéria.

