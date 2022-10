Square Enix divulga novo trailer de Final Fantasy XVI; veja detalhes

Final Fantasy XVI teve um novo trailer divulgado chamado "Ambition", que traz mais detalhes sobre a guerra entre as nações em um mundo que está morrendo lentamente. O novo capítulo da saga de RPG da Square Enix promete uma história madura com jogos políticos e disputas por poder em um mundo de fantasia medieval, mas com batalhas repletas de ação para atrair um público mais jovem.

Final Fantasy XVI será lançado para PlayStation 5 (PS5) e terá também uma versão PC, com lançamento estimado para o verão norte-americano de 2023, durante o inverno no Brasil, por volta do segundo trimestre do ano.

O jogo se passa no mundo de Valisthea, que está em um lento processo de destruição. Constantemente uma praga de trevas reclama mais das terras para si e apenas nações sob a proteção de grandes cristais estão seguras. Porém, conforme a luz que as protege se torna cada vez mais fraca, elas se voltam umas contra as outras em guerra. O trailer mostra nações como o Grão-Ducado de Rosaria, o Sacro Império de Sanbreque, A República de Dhalmekia, o Reino de Ferro e o Reino de Waloed, cada qual com suas características específicas.

No game, usuários controlam o guerreiro Clive Rosfield, conhecido como "O Primeiro Escudo de Rosaria", cuja tarefa é proteger seu irmão mais novo, Joshua. O irmão de Clive pertence a um grupo de pessoas classificados como "Dominantes", humanos capazes de canalizar o poder de criaturas chamadas Eikon, as invocações tradicionais de Final Fantasy, como Ifrit e Shiva. Após um ataque do exército imperial a Roseria, Joshua manifesta o Eikon Phoenix e desperta o interesse das nações em controlarem esse poder, escravizando os Dominantes e dando início à "Guerra dos Eikons".

As batalhas irão manter os elementos de ação de capítulos recentes como Final Fantasy XV e Final Fantasy 7 Remake, com a ajuda do diretor de combate Ryota Suzuki, conhecido por seu trabalho em Devil May Cry 5. Além das batalhas tradicionais o game contará também com épicas batalhas de Eikons, as quais serão diferentes dos combates comuns e terão seu próprio estilo a cada confronto.

Segundo o produtor Naoki Yoshida, conhecido por Final Fantasy 14 A Realm Reborn, e o diretor Hiroshi Takai, famoso por The Last Remnant Remastered, o desenvolvimento de Final Fantasy XVI já está na reta final. A equipe no momento está se focando apenas em aperfeiçoar o produto final consertando bugs, fazendo melhorias, polindo e otimizando o jogo.