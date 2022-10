Starlink planeja levar internet de até 350 megas para os aviões

O serviço ainda está longe de ser implementado em larga escala. De acordo com o site especializado Engadget, algumas empresas do ramo confirmaram que já fizeram testes com a conexão, como a Delta e a Hawaiian Airlines. Enquanto a primeira admitiu que fez os primeiros testes no começo de 2022, a segunda deve implementar a novidade a partir de 2023.

De acordo com a página oficial da Starlink Aviation, os satélites do serviço se locomovem pela orbita terrestre baixa, o que deve facilitar a conexão com os chamados Aero Terminals, as antenas que serão instaladas nos aviões. Com isso, a SpaceX afirma que os passageiros poderão aproveitar a internet de banda-larga em alta velocidade, esteja a aeronave sobrevoando terra ou mar.