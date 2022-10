Steam alcança 30 milhões de usuários online; veja games mais jogados

A Steam bateu o recorde de usuários simultâneos neste último domingo (23), com mais de 30 milhões de jogadores online na plataforma. De acordo com o SteamDB, site terceirizado que coleta estatísticas da loja digital, o número exato foi de 30.032.005 usuários, sendo Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) o título mais jogado, com 1,05 milhão de jogadores. Vale ressaltar que a contagem feita englobou tanto os jogadores em gameplay quanto os que estavam usando outros serviços do software, como chat e comunidades.

Além de CS:GO, outros games foram responsáveis pela alta atividade na loja, como DOTA 2, com 750 mil jogadores, e PUBG: Battlegrounds, com mais de 440 mil. No top 5, estavam também o multiplayer competitivo Apex Legends, da Electronic Arts, e Ark: Survival Evolved, jogo de sobrevivência do Studio Wildcard. Confira todos os games mais jogados a seguir.

1. Counter Strike: Global Offensive (CS:GO)

Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) é uma evolução do game Counter-Strike tradicional, jogo de tiro tático competitivo em primeira pessoa no qual duas equipes se enfrentam durante vários rounds. De um lado, um grupo terrorista com reféns ou bombas; do outro, participantes de uma força-tarefa contraterrorista que tenta realizar resgates e desarmar os explosivos. O jogo é gratuito e recebeu também um modo Battle Royale em 2018, chamado Danger Zone.

2. Defense of the Ancients 2 (DOTA 2)

DOTA 2, ou Defense of the Ancients 2, é um jogo multiplayer grátis desenvolvido pela Valve. Nele, dois times de 5 jogadores se enfrentam como heróis poderosos pelo mapa enquanto seus exércitos rumam em direção às bases de seus oponentes.

O primeiro game da série começou como um mod de Warcraft 3, mas logo se tornou um jogo próprio. Ao lado de League of Legends e alguns outros títulos, o game é responsável por popularizar o gênero Multiplayer Online Battle Arena (MOBA).

3. PUBG: Battlegrounds

PUBG: Battlegrounds, ou PlayerUnknown's Battlegrounds da Krafton, Inc, também é um dos pioneiros do gênero Battle Royale. O game cunhou e popularizou diversos conceitos, como 100 jogadores serem lançados em uma ilha sem equipamentos; precisar procurar por armas para sobreviver; um mapa que constantemente tem a área segura reduzida e usar ruídos para desvendar a posição de adversários. Atualmente, o jogo é gratuito e tem diversos concorrentes fortes, como Call of Duty: Warzone, Apex Legends e Fortnite.

Além da popularidade dos jogos citados acima, mais fatores podem ter contribuído para o novo recorde da Steam. Entre eles, o retorno da franquia Call of Duty com a campanha de Modern Warfare 2, liberada antecipadamente para usuários da pré-venda; a disponibilização do The Sims 4 (Base) de forma gratuita nos últimos dias; as novas atualizações de Cyberpunk 2077 e o aumento no interesse pelo título indie Vampire Survivors. Veja, a seguir, o ranking dos games mais jogados atualmente na Steam.

Steam: Games mais jogados Jogo Pico de jogadores hoje Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) 1.048.548 DOTA 2 (Defense of the Ancients 2) 752.713 PUBG: Battlegrounds 436.927 Apex Legends 324.293 Lost Ark 214.493 GTA 5 (Grand Theft Auto V) 161.582 Naraka: Bladepoint 118.321 Rust 109.391 Team Fortress 2 97.367 The Sims 4 96.328