Steam mais cara? Entenda nova tabela de preços regionais da Valve

Para chegar aos novos valores, a Valve explica que considerou não apenas a variação cambial — uma vez que os preços são baseados no dólar americano —, mas também a Paridade do Poder de Compra (PPC) e índices de preços ao consumidor. “No caso de jogos vendidos no Steam, focamos nas compras de entretenimento para melhor influenciar tais decisões”, diz a empresa.

Segundo aponta uma tabela do SteamDB, site que monitora diferentes estatísticas da loja digital, o aumento mais expressivo no Brasil é para os jogos que custam US$ 5,99, que, com a mudança, passam de R$ 12,39 para R$ 20,49 — uma variação de 65% no preço. No caso de jogos que custam US$ 19,99, o preço vai de R$ 37,99 para R$ 59,99, um reajuste de 58%.