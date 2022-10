Streaming: TechTudo lança editoria sobre filmes e séries

A nova editoria estará sob o comando da jornalista Nathalia Duarte, que está no TechTudo há quase três anos e já conta com a experiência de ter ficado à frente da editoria de Jogos e Esports. Para Nathalia, o maior objetivo é trabalhar as pautas dentro do estilo do TT. "A ideia é unir os grandes títulos ligados ao universo de streaming em matérias que tenham a cara do site, ou seja, com muita pegada de serviço, tutoriais e listas", explica.