Sucesso do Galaxy S22 supera geração anterior, revela Samsung

A Samsung vendeu mais unidades da linha Galaxy S22 do que a série Galaxy S21 . A informação foi revelada nesta quinta-feira (27), durante o anúncio dos resultados de faturamento da companhia para o terceiro trimestre de 2022. Apesar do sucesso maior do produto em relação ao irmão da geração passada, o lucro trimestral da empresa caiu pela primeira vez em três anos – principalmente por conta do fraco mercado de chips de memória e semicondutores.

Conheça o Galaxy S22

O que pode explicar o fenômeno

Embora o Galaxy S22 seja bastante parecido com o Galaxy S21, uma mudança importante na ficha técnica pode ter sido essencial para o bom desempenho do produto: a implementação do processador Snapdragon 8 Gen 1 (Qualcomm) em mais regiões. Isso porque a Samsung tem a tradição de lançar os topos de linha com chips Exynos em mercados importantes como Índia e Coreia do Sul. Desta vez, a marca optou por lançar a série Galaxy S22 com chip Snapdragon nesses países.

A Samsung também melhorou a política de atualização de software neste ano. Com o lançamento do Galaxy S22 e variantes, a marca prometeu até quatro grandes atualizações do sistema Android (Google) nos celulares de ponta e intermediários. A gigante sul-coreana aposta nessa estratégia para fisgar novos consumidores e isso pode ter surtido resultado positivo.

2 de 2 Mesmo com baixa no mercado, Galaxy S22 teve um desempenho melhor do que o antecessor, diz Samsung — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Mesmo com baixa no mercado, Galaxy S22 teve um desempenho melhor do que o antecessor, diz Samsung — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Samsung não apresentou números

Apesar da empresa divulgar o maior sucesso da linha, ela não apresentou dados referentes ao número exato de unidades vendidas. Com isso, é possível que o bom resultado signifique que as pessoas tenham comprado versões mais avançadas do Galaxy S22, ou seja: o Galaxy S22 Plus e Galaxy S22 Ultra. Além disso, de acordo com a Samsung, os novos dobráveis Galaxy Flip 4 e Galaxy Z Fold 4 também tiveram bom desempenho de vendas.

Com informações de WCCF Tech