Tankar, noob e mais: veja o significado de 50 palavras do dicionário gamer

O "dicionário gamer" tem diversos termos que muitas vezes passam despercebidos para pessoas que não fazem parte da comunidade ou que apenas jogam de maneira casual. "Jogar para upar um personagem", "um novo DLC foi anunciado", e "um jogador que ficou AFK na partida" são situações comuns que trazem esse vocabulário, com muitas palavras baseadas no inglês que fazem parte do dia a dia dos jogadores mais assíduos. Há também expressões mais nichadas, utilizadas em games de um gênero específico ou mesmo um título em destaque.

Pensando nisso, o TechTudo separou uma lista de 50 palavras que o jogador ouve com frequência em vídeos e streams, conversando com os amigos, ou até lê em guias e sites, mas nem todo mundo entende o que significam. Confira mais a seguir:

1 de 11 Mundo dos jogos contam com diversos termos que nem todo mundo vai entender; veja 50 palavras comuns no vocabulário gamer — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

AFK: do inglês away from keyboard, ou longe do teclado em português. Significa que o player está longe do jogo, principalmente ao abandonar a partida em jogos multiplayer. No competitivo, por exemplo, é algo que gera punição.

Avatar: modelo ou imagem usada para representar um jogador no game. Em Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) os avatares são imagens estáticas, enquanto em Dragon Ball FighterZ os avatares são bonecos, por exemplo.

Ban: quando um jogador perde sua conta em um jogo online. Também é dito que o jogador levou ban quando sua conta é suspensa temporariamente (levou ban por X dias). É o que acontece não só com quem está jogando, mas também com streamers que são punidos em suas respectivas plataformas.

Buff/buffar: melhoria recebida por um personagem, arma, item ou equipamento após alguma atualização ou situação de jogo. Existem personagens, itens e feitiços que concedem melhorias (buffs) temporárias para o jogador ou seu time.

2 de 11 Elden Ring é um dos jogos AAA mais falados de 2022 — Foto: Divulgação/Bandai Namco

Bug/Glitch: erro não-intencional em um jogo que causa um efeito inesperado. Em The Legend of Zelda: Breath of the Wild aconteceu um bug onde Link pulava muito alto e aterrissava sem sofrer dano, por exemplo, enquanto em eFootball a versão original do game trouxe diversos bugs na gameplay e nos gráficos.

Build: conjunto de itens, habilidades e equipamentos selecionados para equipar um personagem. RPGs e MOBAs são famosos pelos guias de "melhor build para personagem X", que baseia-se em características do personagem ou no estilo de jogo do player.

Camper/camperar: jogador que fica no mesmo local durante uma partida, esperando para atacar/atacando o inimigo. O termo é muito utilizado em jogos FPS como CS:GO, Valorant, Call of Duty, entre outros, onde o player fica num ponto do mapa camperando os adversários.

Checkpoint: ponto do jogo onde o player salva o seu progresso. Se o personagem morrer depois de passar pelo checkpoint, poderá voltar a partir deste ponto. Os salvamentos automáticos dos jogos exercem a mesma função.

3 de 11 The Legend of the Zelda: Breath of the Wild é um dos vários games que já teve bugs encontrados — Foto: Divulgação/Nintendo

Cheat: ato de obter vantagem injusta em um game. Esta pode ser explorando falhas, como bugs, ou usando programas de trapaça (por exemplo, para auxiliar a mira no Apex Legends e em outros jogos de tiro). No competitivo, há diversas tecnologias anticheat que reconhecem ações do tipo.

Demo: abreviação de demonstração, ou demonstration em inglês. Quando o desenvolvedor disponibiliza uma demo, ele dá ao público acesso a uma parte do jogo sem nenhum custo.

DLC: do inglês Downloadable content, ou Conteúdo disponível para download em português. O DLC é um conteúdo adicionado ao jogo depois do seu lançamento, como um novo personagem em um jogo de luta.

Drop/dropar: palavra em inglês para queda. Em jogos competitivos, como battle royales, caixas de itens que caem do céu são chamadas de drop ou air drop. O termo também é usado pelos jogadores para dizer que vão cair (dropar) em certa parte do mapa.

Easter Egg: mensagens, itens ou recursos escondidos nos jogos fazendo referência a algo. Em Hitman 3, por exemplo, uma igreja tem na parede o quadro da pintura de Jesus que, ao ser mal restaurada, tornou-se o meme "potato Jesus". Na franquia GTA, são diversos os Easter Eggs, seja remetendo a outros jogos da saga ou mesmo a figuras inusitadas. Já em Valorant, há vários detalhes nos mapas que fazem a ligação do jogo com League of Legends.

4 de 11 Cuphead ganhou um novo DLC este ano, o "The Delicious Last Course" — Foto: Divulgação/Studio MDHR

F2P: do inglês free-to-play, ou grátis para jogar. O jogador não precisa pagar para jogar um F2P, mas deverá pagar para adquirir conteúdo extra (exemplo: skins de Arena of Valor).

Farming/Farmar: juntar (farmar) recursos (farm) em um game. Nos mobas, como League of Legends (LOL), farmar quer dizer juntar ouro matando minions/monstros da selva para comprar os equipamentos.

Griefer/Griefar: jogador que destrói progressos e construções de outros jogadores, tornando-se um incômodo para os outros jogadores.

Grind/Grindar: termo comum nos RPGs e MMOs. Significa realizar tarefas repetidas vezes para ganhar XP e subir de nível. Lutar com Pokémon selvagens para subir o nível do seu Pokémon é um exemplo de grind.

Gank/Gankar: termo muito utilizado nos MOBAs. Gankar significa atacar o adversário, geralmente na rota em que este fica, da mesma forma que ser gankado quer dizer ser alvo de um ataque.

5 de 11 Tower of Fantasy, o novo rival de Genshin Impact, é um exemplo de jogo F2P — Foto: Divulgação/Level Infinite

Healer: em RPGs e MMOs, é o personagem cujo foco é curar e manter os aliados vivos. Nos MOBAs, o healer ou curandeiro é um personagem de suporte (ex: Sona e Janna do LOL).

Hype: forma do jogador dizer que está animado com algum game. Foi o que aconteceu com Stray em 2022, por exemplo, ou com GTA 6, que nem tem data de lançamento prevista. O contrário também acontece: jogo X não está tendo hype significa dizer que o game não está empolgando os players.

Indie (ou independente): jogos criados por um estúdio independente, sem ligação com um grande estúdio, por uma única pessoa ou um grupo de pessoas. Undertale, Hades e Stardew Valley são exemplos de jogos indie.

Kick/Kickar: remover o jogador do servidor de um game online por não cumprir as regras. Também é uma forma de dizer que alguém foi tirado de um time (fulano foi kickado do time de Fortnite).

KDR: estatística que mede quantas eliminações um jogador fez vs quantas vezes ele foi abatido. É uma medição usada principalmente em jogos de tiro como CS:GO e Rainbow Six Siege (R6).

6 de 11 Sucesso de público e crítica, Hades é um jogo indie — Foto: Divulgação/Supergiant

Lag/Lagar: um jogador lagado está com atraso entre realizar um comando, e o tempo que o seu personagem leva para fazer a ação correspondente. Um caso clássico é o jogador de LOL que usa uma habilidade e ela é ativada com atraso.

Loadout: termo comum em jogos de tiro, como Battlefield, usado para descrever o conjunto de armas e equipamentos usados pelo jogador. Loadouts são para os FPS o que as builds são para os RPGs e mobas.

Loot/Lootear: equipamento que os jogadores obtém durante uma partida de Battle Royale ou em jogos de RPG e MMO. Lootear tornou-se um verbo para quando um jogador pega esses equipamentos. Podem ser itens encontrados em baús ou caixas, como em Elden Ring, God of War, entre outros.

Lore: histórias secundárias e elementos que complementam a narrativa principal de um jogo. Eles ajudam a aprofundar o universo do mesmo, e expandi-lo para além da trama principal. É o que acontece com League of Legends e outros jogos da Riot Games.

Matchup: é o embate entre dois personagens. O matchup é fácil quando o personagem tem vantagem sobre outro, e difícil se acontecer o contrário. Termo muito utilizado nos jogos de luta e MOBAs.

7 de 11 Saber os matchups em Street Fighter 5 é um conhecimento fundamental para os jogadores mandarem bem — Foto: Divulgação/Capcom

Melee: definição para personagens que atacam de perto, ou corpo-a-corpo. Soldados, lutadores e tanks são exemplos de personagens melee.

Nerf/Nerfar: quando um personagem, arma ou equipamento tem o seu poder reduzido. Em jogos competitivos, os nerfs acontecem quando um personagem/item está muito forte e afeta a experiência de jogo dos players. Normalmente, acontece através de uma atualização.

Noob/Newbie: pessoa que está começando a jogar determinado game. O termo também é usado quando um jogador faz uma jogada ruim, e outro jogador diz que fulano jogou igual a um noob.

NPC: personagem de um game no qual o jogador não pode controlar. NPCs geralmente tem comportamentos e ações pré-definidos. O jogador pode interagir com eles para conseguir missões ou conhecer mais da história de um jogo.

Pay to Win: jogos onde a pessoa pode comprar algo com dinheiro real (equipamento, itens, personagens), obtendo vantagem em relação a um jogador que não gasta dinheiro.

8 de 11 Diablo Immortal rendeu polêmicas com pay to win desde o seu lançamento para dispositivos móveis — Foto: Divulgação/Blizzard

PvP e PvE: são modos de jogo. No PvP (Player vs Player) os jogadores enfrentam uns aos outros, enquanto no PvE (Player vs Environment) os jogadores enfrentam inimigos controlados pela Inteligência Artificial.

Permadeath: em certos jogos se o personagem morrer, o player terá que voltar do começo, ou não poderá mais usar este personagem. Em XCOM 2, por exemplo, se um integrante do time do jogador morrer, este não poderá mais ser utilizado.

QTE (Quick Time Event): é o momento em um jogo onde o player precisa apertar um botão ou uma série de comandos para fazer algo, ou evitar que algo aconteça. Um Quick Time Event não exige habilidade, e pode acontecer a qualquer momento.

Rage Quit: quando um jogador fica tão furioso ou frustrado enquanto está jogando, que abandona o game em questão imediatamente.

Reportar/Report: denunciar alguém por fazer algo inadequado em um jogo online. Ofensas, ficar AFK, e uso de cheats são alguns casos que levam jogadores a serem denunciados (ou reportados) por outros.

9 de 11 XCOM 2 é um exemplo de jogo onde existe a mecânica de permadeath — Foto: Divulgação/2K Games

Respawn: renascer em um jogo após ser abatido. Em jogos multiplayer também se refere ao tempo que uma criatura abatida leva para renascer (ou fazer respawn).

Rotação: nos MOBAs, é o termo que define andar pelo mapa criando situações em favor do time, ou defendendo de ataques dos inimigos. Nos jogos de tiro é o termo que descreve a ida de um jogador ou time de um ponto para outro do mapa.

Rush/Rushar: quando o jogador corre em direção a um ponto de um jogo para atacar um inimigo. Rushar também é usado em games competitivos quando um player está jogando com frequência para subir de elo (rushando elo).

Season Pass: conteúdos lançados para um jogo dentro de um espaço de tempo de meses. O passe de temporada geralmente tem uma faixa de recompensas grátis, e outra paga, com recompensas melhores para os jogadores que compram o passe com dinheiro real.

Sidequest: missão que não tem relação com a história/campanha principal do jogo. Ela pode recompensar com itens que de outra forma não estariam disponíveis, ou desbloquear novas sidequests.

10 de 11 Toda temporada de Fortnite traz diferentes conteúdos e personagens por meio do passe de batalha — Foto: Divulgação/Epic Games

Skin: item cosmético que muda a aparência do personagem. Skins costumam ser divididas por raridades, influenciando no preço. Elas também podem fazer crossovers entre marcas, como a skin do Godzilla em Call of Duty: Vanguard/Warzone, Anitta no Free Fire, entre outros exemplos.

Speedrun: completar um jogo ou parte de um jogo o mais rápido possível. Para isso, o jogador deve aderir a um conjunto de regras e condições definidos pela comunidade do respectivo game.

Squad: termo muito utilizado principalmente nos jogos de tiro e Battle Royales, para dizer que o jogador está jogando com um time, ou que montou um squad.

11 de 11 Call of Duty tem recebido uma série de skins em colaboração com outros nomes da cultura pop, como Godzilla — Foto: Divulgação/Activision

Stealth: são jogos onde a furtividade é um elemento importante (ex: franquias Assassin's Creed e Metal Gear). Neste tipo de jogo, o player deve se esconder, usar disfarces e evitar fazer sons para não ser pego, a fim de eliminar um alvo ou avançar de uma área para outra.

Up/Upar: subir uma conta ou personagem de nível. O jogador também pode upar um passe de temporada, desbloqueando mais recompensas a medida que o nível deste sobe.