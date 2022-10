TechTudo é finalista na categoria ‘Tecnologia’ do Prêmio iBest 2022

No Prêmio iBest 2021, o TechTudo conquistou o primeiro lugar no juri técnico e o segundo lugar no voto popular. A votação acontece no site do iBest e os usuários precisam realizar um cadastro ou importar dados do Facebook, Google ou Apple. A seguir, veja como votar no TechTudo como melhor site de tecnologia do Brasil no Prêmio iBest 2022.