TechTudo vai escolher o melhor celular de 2022; participe da votação

Tal qual nas edições anteriores, no Melhores do Ano 2022 o TechTudo considera duas categorias de celulares: melhor Custo-Benefício e Top de Linha. Desta forma, você pode decidir melhor o quanto quer gastar – e quais funções são compatíveis com aquela faixa de preço. Cada categoria conta com duas avaliações distintas: a do júri especializado, formado por especialistas da área, e do público, que pode participar da votação até o dia 8 de novembro. Confira a seguir os produtos finalistas e os critérios de cada categoria de celulares.