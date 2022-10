Teletubbies da Netflix ganha trailer com música nostálgica; assista

A nova versão de Teletubbies, produzida pela Netflix, ganhou o seu primeiro trailer nesta terça-feira (18). No vídeo, que foi divulgado nas redes sociais da plataforma, os personagens de nomes Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa e Po, além do bebê Sol, aparecem. A série infantil fez sucesso no início dos anos 2000 e, na época, foi exibida no Brasil pela TV Globo. O reboot terá seu lançamento no catálogo da plataforma de streaming no dia 14 de novembro.