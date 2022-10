Terrenos no metaverso: veja quanto custam e como comprar terras virtuais

Terrenos no metaverso são espaços em plataformas virtuais como Decentraland e The Sandbox . Essas zonas são criadas e regulamentadas pelos desenvolvedores de realidade virtual e, depois, postas à venda para o público. Graças à crescente popularidade do conceito de metaverso , já é comum ver empresas usando espaços virtuais para divulgar produtos ou marcas. O interesse criou uma verdadeira especulação imobiliária nessas plataformas, atraindo também usuários comuns, que investem em terrenos no metaverso esperando retornos financeiros. A seguir, entenda como essa tecnologia funciona, veja preços e saiba e como comprar seu terreno virtual com criptomoedas no metaverso.

O que são terrenos no metaverso?

Terrenos no metaverso são pedaços de terra virtuais. Plataformas que promovem experiências virtuais imersivas costumam vender zonas em seu ambiente digital para o público, que pode utilizar esse espaço para construir o que quiser — contanto que a construção siga as normas da empresa que regula o metaverso.

Esses terrenos não possuem uma representação física. Na verdade, os espaços são totalmente digitais e ficam hospedados em blockchain, o que os torna "tokens não fungíveis", ou simplesmente NFTs (sigla para o termo em inglês "non-fungible tokens"). As moedas utilizadas nas negociações dos terrenos também são virtuais e variam conforme a plataforma.

Por que as pessoas e empresas estão comprando terrenos no metaverso?

Visto que o metaverso promete ser um "novo capítulo", conforme afirmou Mark Zuckerberg, da Internet, ficar de fora desse ambiente representa, para as marcas, perder oportunidades de visibilidade. Antes mesmo de o conceito de metaverso ser apresentado pela Meta, empresas e artistas já realizavam eventos em plataformas interativas para alcançar usuários. Em 2020, o cantor Travis Scott apresentou-se virtualmente no jogo “Fortnite”. O show de música foi transmitido para mais de 14 milhões de usuários — sendo 12,1 milhões de jogadores simultâneos no game, segundo dados da Epic Games, e mais dois milhões de espectadores na Twitch e no YouTube.

Além disso, em 2006, época em que o Second Life era a máxima representação de experiências imersivas em plataformas virtuais, empresas como Adidas e Nissan já buscavam investir em espaços no mundo digital. Isso porque, para as marcas, comprar um terreno no metaverso significa também comprar um espaço de publicidade – assim como as redes sociais o são atualmente. A Decentraland, uma das plataformas de metaverso mais conhecidas, já recebeu investimentos de big techs como a Samsung.

Diferente das marcas, o que motiva um usuário comum a investir no metaverso é a possibilidade de valorização desses terrenos virtuais. Segundo a MetaMetric Solutions, empresa fornecedora de dados e estatísticas acerca do metaverso, as vendas de terrenos virtuais nas principais plataformas de metaverso movimentaram cerca de U$ 501 milhões (R$ 2,5 bilhões, na cotação atual) em 2021.

À medida que o metaverso se populariza, o interesse em terrenos virtuais nas plataformas cresce. Em alguns casos, zonas adquiridas diretamente pelas plataformas que regulam o metaverso podem ser vendidas por valores até três vezes maiores do que o preço inicial. A expectativa de especulação imobiliária virtual atrai a atenção de investidores que buscam lucrar nesse mercado.

Assim como um imóvel no mundo real pode valorizar por diversos motivos, terrenos vendidos no metaverso também seguem essa lógica. A realização de eventos, a escassez de terras e a possibilidade de criar negócios lucrativos no mundo digital são fatores que incentivam a compra de terrenos virtuais e, assim, os valorizam.

Principais plataformas de metaverso

Apesar de o metaverso proposto por Zuckerberg ainda não estar pronto, a ideia de promover experiências imersivas em um mundo digital existe há muito tempo. Jogos como Roblox, Second Life e até mesmo o Minecraft aplicam essa ideia há anos. Atualmente há duas plataformas que são as maiores referências de metaverso: Decentraland e The Sandbox.

Decentraland é um jogo 3D desenvolvido na blockchain Ethereum e disponível para Windows, macOS e Linux. A plataforma permite que os usuários possuam terrenos virtuais, participem de jogos play-to-earn, criem suas próprias construções e explorem o mundo oferecido pelo jogo. Decentraland possui uma economia própria, e todas as suas transações são realizadas com criptomoedas Ethereum (ETH) e MANA, as quais podem ser adquiridas em tarefas dentro do jogo ou compradas diretamente com moedas convencionais.

Além de ser uma das plataformas de metaverso mais populares, a Decentraland também é conhecida por movimentar grandes valores em transações dentro do jogo. Em 2021, um terreno lá existente foi vendido por 618 mil MANA para uma empresa chamada Tokens.com. Na época, esse valor equivalia a US$ 2,4 milhões – quase R$ 12,5 milhões em conversão direta. A compra foi realizada no marketplace OpenSea e colaborou para a valorização da moeda da plataforma.

The Sandbox também está no pódio dos metaversos mais conhecidos e utilizados. O jogo é um mundo virtual multiplayer também desenvolvido na blockchain Ethereum. Na plataforma, é possível construir e modificar estruturas, socializar com jogadores e produzir e vender itens próprios no marketplace do jogo. A economia do The Sandbox gira em torno das moedas virtuais Ethereum (ETH) e SAND, que podem ser compradas por moedas convencionais ou adquiridas com vendas no marketplace.

O que diferencia The Sandbox é a forte inspiração em Minecraft. Além disso, a plataforma foi desenvolvida inicialmente para o cenário de dispositivos móveis. The Sandbox pode ser baixada na Steam, e também está disponível para download em celulares Android e iPhone (iOS).

Quanto custa um terreno no metaverso?

O valor de um terreno no metaverso depende de diversos fatores. Na OpenSea, um dos principais mercados de criptoativos, é possível encontrar terrenos virtuais da Decentraland por valores que vão desde 50 Ethereum — que equivalem a US$ 63 mil (R$ 330 mil, na cotação atual da moeda) — a 2 mil Ethereum — cerca de US$ 2,5 milhões (R$ 13,1 milhões, na cotação atual). Assim como na vida real, esses valores podem variar conforme a localidade do terreno, tamanho e qualidade do local.

Como comprar um terreno no metaverso?

Criar uma carteira virtual e adquirir criptomoedas é o primeiro passo para comprar um terreno no metaverso. As criptomoedas mais comuns são a Ethereum (ETH), MANA e SAND (criptomoeda da The Sandbox). No entanto, é importante se atentar a quais são as moedas aceitas na plataforma de metaverso escolhida.

Após criar a carteira e adquirir as criptomoedas, o próximo passo é acessar o marketplace. Ainda no exemplo da Decentraland e The Sandbox, esses jogos possuem os próprios mercados, nos quais é possível comprar os terrenos virtuais diretamente da plataforma.

Outra forma de adquirir terrenos é por meio de sites que comercializam criptoativos como moedas e NFTs — o OpenSea é um bom exemplo. Após definir o marketplace, basta escolher o lote que deseja comprar, cadastrar sua carteira digital e efetuar a compra.

