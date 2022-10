Terrifier 3? Diretor do filme de terror revela que pode haver uma sequência

O segundo filme da franquia independente Terrifier (Aterrorizante, em português) chegou aos cinemas norte-americanos no início de outubro e teve uma estreia muito comentada. O motivo é que algumas pessoas tiveram enjoos, mal-estar e vômitos durante cenas de mutilação na sessão do longa de terror , causando um excelente marketing orgânico nas redes sociais. Com um orçamento de US$ 250.000 (algo equivalente a R$ 1,3 milhão) e uma bilheteria de US$ 5 milhões (R$ 262 milhões), o diretor Damien Leone já cogita um terceiro filme para o projeto. Vale lembrar que o primeiro capítulo está disponível em português plataforma brasileira Looke , além de estar disponível para aluguel no YouTube , Microsoft e Apple iTunes .

Segundo entrevista concedida à revista Variety na última sexta-feira (28), Leone revelou que poderá haver mais uma ou duas partes sequenciais para completar a franquia de filmes, já que muitas cenas deixaram perguntas sem respostas. “Eu tinha uma “Parte 3” em mente ao escrever a “Parte 2”. Há tantas perguntas levantadas na em Terrifier 2 que não são respondidas e isso fazia parte do design porque sei que estou entrando em uma terceira parte", explica Damien.

O diretor conta ainda que o conteúdo está ficando tão grande que poderia dividir em mais um filme, ou seja, em um quarto capítulo. "Meu medo é que eventualmente o poço seque [...] e não haverá mais nada a dizer com esse personagem. Acontece com muitas franquias das quais ainda sou um grande fã. Eu assisti todas essas “Partes 10” e “Partes 13”, mas às vezes isso pode realmente arruinar toda a franquia", conta o cineasta. Uma preocupação é que o assunto se esgote ou o enredo não seja satisfatório para finalizar a franquia de uma maneira positiva.

Além disso, Damien também comentou sobre os efeitos especiais do longa, como, por exemplo, as cenas de assassinato se destacam dos demais filmes do gênero e como a equipe do projeto fez para representar órgãos realistas nas cenas de violência explícita. "Estou sempre tentando ultrapassar os limites do que as pessoas normalmente veem em um filme de terror porque gosto de mostrar às pessoas coisas que elas nunca viram antes, ou então qual é o ponto?", justifica o diretor.

Para criar estômagos e intestinos com aparência real, Damien Leone explica que usa "muita carne de verdade". Para ele, isso adiciona mais autenticidade ao filme, ao mesmo tempo que é nojento. "Você tem que gravar rapidamente e não pode deixá-las sob luzes quentes. Alguns órgãos são feitos de látex e silicone, mas às vezes você tem que colocar algumas costeletas de frango e bacon dentro", finalizou ele.

Sinopse de Terrifier 2

Com uma mistura dos gêneros slasher e splatter, que exibem sem pudor situações e assassinatos com muito sangue e violência, a produção sucesso de bilheteria acompanha novamente a trama de um palhaço macabro chamado Art the Clown (David Howard Thornton). Após o massacre retratado em Aterrorizante (2016), o corpo do assassino circense nunca foi encontrado e ele se torna uma lenda urbana. Um ano depois, ele retorna na noite de Halloween para mais uma rodada de assassinatos brutais, só que, dessa vez, o sociopata vai atrás da jovem Sienna Shaw (Lauren LaVera), pois seu irmão Jonathan (Elliott Fullam) se fantasia de Art (a contragosto da mãe e irmã), o que chama – e muito – a atenção do palhaço macabro.

Onde assistir?

Ainda sem previsão para chegar aos cinemas aqui no Brasil nem ao streaming, Terrifier 2 já angariou uma boa reputação em relação aos internautas. Com nota de 5,6 de 10 no IMDb e 56% de aprovação no site Rotten Toamtoes, o longa-metragem permanece liderando as bilheterias mundiais. Já o antecessor do filme em questão, Terrifier (2016), pode ser encontrado no streaming na plataforma brasileira Looke, além de estar disponível para aluguel no YouTube por R$ 6,90, na Microsoft por R$ 9,90 e no Apple iTunes por R$ 14,90.