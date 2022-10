Terrifier: onde assistir ao filme da série que causa vômitos no cinema

Terrifier (Aterrorizante em português) é o antecessor de Terrifier 2, filme de terror que está em alta desde sua estreia nos cinemas americanos no início deste mês. O motivo seriam as cenas explícitas de mortes e sangramentos que fizeram espectadores passarem mal nas salas, segundo relatos nas redes sociais. Até o momento, o longa segue sem previsão de chegada nos cinemas e streaming do Brasil, para infelicidade dos cinéfilos mais curiosos. No entanto, é possível assistir ao primeiro título pelas plataformas de streaming.

Aterrorizante está disponível no Brasil no Looke e para aluguel no YouTube, Microsoft e Apple iTunes. A história do diretor Damien Leone (All Hallow's Eve) mostra um palhaço assassino que persegue suas vítimas no Halloween. Se você tem estômago forte e quer encarar o desafio, confira a seguir mais informações sobre a franquia.

1 de 3 Vilão da franquia Aterrorizante é um palhaço assassino de sorriso silencioso — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes Vilão da franquia Aterrorizante é um palhaço assassino de sorriso silencioso — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Onde assistir Terrifier

Aterrorizante está disponível no streaming na plataforma brasileira Looke e para aluguel no YouTube por R$ 6,90, na Microsoft por R$ 9,90 e no Apple iTunes por R$ 14,90. A obra possui nota de 5,6 no IMDb e aprovação da crítica em 56% no Rotten Tomatoes, algo categorizado pelo site como “podre”.

Do que se trata Terrifier?

O primeiro filme da saga foi lançado comercialmente em 2018 nos Estados Unidos. No longa, as jovens Dawn (Catherine Corcoran), Vicky (Samantha Scaffidi) e Tara Heyes (Jenna Kanell) são seguidas na noite de Halloween por um palhaço de roupa alvinegra chamado Art (David Howard Thornton). O que elas não sabem é que o vilão é responsável por um massacre no Dia das Bruxas anterior e quer repetir o ato.

Criado pelo diretor Damien Leone, o palhaço assassino apareceu pela primeira vez no curta The 9th Circle, lançado em 2008. Já em 2013, a antologia de terror All Hallow’s Eve mostrava três histórias onde Art é o antagonista. A principal característica do vilão é o sorriso sombrio e silencioso, interagindo apenas por mímicas e palavras escritas com sangue.

Todos os filmes da franquia são independentes, estrelado por atores desconhecidos e realizado com produtoras e distribuidoras do circuito indie do horror. No entanto, a franquia Aterrorizante conseguiu espaço na cultura popular, com exibições em festivais e licenciamento em merchandising.

2 de 3 Cena de Aterrorizante (2018), em que a protagonista Dawn subestima o vilão Art The Clown quando o vê pela primeira vez — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes Cena de Aterrorizante (2018), em que a protagonista Dawn subestima o vilão Art The Clown quando o vê pela primeira vez — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

O que há de assustador em Terrifer 2?

Na continuação de Aterrorizante, Art The Clown torna-se uma lenda urbana na cidade onde ocorrem os eventos do primeiro filme. Após um ano inativo, ele retorna na noite de Halloween para perseguir a jovem Sienna Shaw (Lauren LaVera), cujo irmão Jonathan (Elliott Fullam) faz uma fantasia de Art (a contragosto da mãe e irmã), o que chama atenção do palhaço.

A expectativa pelo segundo capítulo da saga fez com que Terrifier 2 arrecadasse US$ 400 mil só na estreia, no último dia 6, sendo exibido em 900 salas de cinema nos Estados Unidos. Com a chegada do público, vieram também os relatos nas redes sociais de que parte dos espectadores vomitaram e desmaiaram ao ver cenas fortes de violência.

Confira alguns dos relatos postados no Twitter:

"Meu amigo desmaiou e no cinema chamaram uma ambulância. Altamente recomendado”

“Acabei de ver Terrifier 2. Foi um negócio sangrento incrível. O cara atrás de mim desmaiou e bateu na minha poltrona, outro cara saiu porque ele não estava bem, ouvi ele falando e saindo pela porta do cinema; aí eu ouvi também um cara vomitando alto pra caramba no banheiro.”

“Assistindo #Terrifier2 e meu amigo simplesmente vomitou e depois desmaiou. Eu contei cinco saídas da sala até agora. Tô amando”

3 de 3 Em Terrifier 2, Art The Clown persegue a jovem Sienna Shaw (Lauren LaVera) na noite de Halloween — Foto: Reprodução/Entertainment Weekly Em Terrifier 2, Art The Clown persegue a jovem Sienna Shaw (Lauren LaVera) na noite de Halloween — Foto: Reprodução/Entertainment Weekly

Violência desde o primeiro filme

Já no primeiro filme da saga, os assassinatos e torturas da obra impressionaram o público por conta da violência explícita e do realismo gráfico das cenas. Em um dos momentos de Aterrorizante, Art The Clown suja o banheiro de um restaurante com fezes. Em outro, o assassino serra uma de suas vítimas ao meio, pendurando-a de cabeça para baixo. No trailer do filme, é mostrado uma das protagonistas sendo chicoteada pelo vilão.

O filme é considerado um misto do subgênero slasher, produções protagonizadas por homicidas psicopatas, com splatter, outro subgênero categorizado pela exibição explícita de sangue, mutilações e torturas. Entre os exemplos, estão as franquias Halloween (1978), Uma Noite Alucinante (1981) e Jogos Mortais (2004).

Em entrevista para o Entertainment Weekly, Damien Leone descreveu o hype em torno de sua obra como “maravilhoso e arrebatador. Todas as manhãs em que acordo são como as manhãs de Natal”. Porém, o diretor afirmou que não quer que “as pessoas desmaiem, vomitem ou se machuquem com o filme. Mas isso [a repercussão] é surreal!”

Entre a crítica, Terrifier 2 (sem tradução no Brasil) tem nota de 7,4 no IMDb e aprovação da crítica em 89% no Rotten Tomatoes, além de 90% de aprovação entre o público.

