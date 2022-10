The Callisto Protocol tem lançamento cancelado no Japão; entenda motivo

The Callisto Protocol será lançado em quase todo o mundo, menos no Japão. A decisão foi da produtora Striking Distance Studios , que optou por não disponibilizar o jogo em território japonês após discordar do pedido de censura feito pelo CERO (Computer Entertainment Rating Organization), órgão responsável pela classificação etária de games e programas no país. Vale dizer que o título é de horror, e, por isso, conta com fortes cenas de violência — o que só é permitido em lançamentos japoneses caso sejam feitas restrições.

Nos demais países, The Callisto Protocol segue programado para ser lançado no dia 2 de dezembro, nas plataformas PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series S, / X e PC, pela loja digital Steam. Veja, a seguir, mais informações sobre o caso.

1 de 2 The Callisto Protocol não vai ser lançado no Japão por conta de censura — Foto: Divulgação/Krafton The Callisto Protocol não vai ser lançado no Japão por conta de censura — Foto: Divulgação/Krafton

👉 Vale a pena comprar o PS5? Descubra no Fórum TechTudo

A mudança nos planos foi confirmada pela conta oficial japonesa de The Callisto Protocol no Twitter, que trouxe detalhes do ocorrido. Na mensagem, escrita em japonês, eles confirmaram que “Decidimos parar o lançamento da versão japonesa. No momento, a classificação foi recusada pela CERO. Decidimos que não vamos entregar a experiência que prometemos. Esperamos que todos no Japão compreendam a situação”.

A produtora afirmou, ainda, que irá fazer o reembolso do valor gasto por jogadores que compraram o game em pré-venda no país. Além disso, os anúncios e vendas antecipadas já estão suspensos em todas as plataformas para que ninguém mais faça a compra de forma desavisada.

Como funciona a classificação japonesa?

O CERO divide a classificação etária de jogos por letras, e não por idades. Um game “A”, por exemplo, é indicado para todas as idades, enquanto “B” para 12 anos ou mais, “C” para 15 anos ou mais e “D” para 17 anos ou mais.

Existe, ainda, a classificação “Z”, dada a jogos que contém cenas de violência ou com conteúdo adulto, com ou sem conotação sexual. Obviamente, esta classificação é voltada apenas para usuários maiores de 18 anos, mas, ainda assim, ela exige que alguns games recebam certa censura. Cenas com decapitações, por exemplo, não são bem recebidas pelo público japonês e são consideradas tabu.

2 de 2 The Callisto Protocol aposta no gore para transformar a experiência ainda mais imersiva — Foto: Divulgação/Krafton The Callisto Protocol aposta no gore para transformar a experiência ainda mais imersiva — Foto: Divulgação/Krafton

The Callisto Protocol nunca escondeu o tipo de violência contida no game, e isso pode ser visto tanto em trailer quanto em previews. Frente ao pedido do órgão regulador, a produtora preferiu não cortar os conteúdos, já que, de acordo com a empresa, a ação comprometeria a experiência do game.

The Callisto Protocol ainda chega para outros países

Apesar da polêmica, The Callisto Protocol continua confirmado para demais países do globo. O game, anunciado durante o The Game Awards do ano retrasado, se passa em 2030, na prisão colonial Black Iron, localizada em uma lua de Júpiter chamada Callisto. Nele, o jogador controla o prisioneiro Jacob Lee, interpretado pelo astro de Hollywood Josh Duhamel, que precisa lidar com uma invasão alienígena que acontece enquanto ele está encarcerado.

O jogo tem forte inspiração na série Dead Space, e, inclusive, conta com conteúdos parecidos, como história, modo de combate e ação, diversos sustos, aparecimento de monstros pelo caminho e jogabilidade em terceira pessoa. A similaridade se dá, principalmente, pelo fato de o criador dos jogos ser o mesmo: Glen Schofield, CEO do estúdio Striking Distance.