The Crown ganha trailer da temporada 5; veja data de lançamento e elenco

A temporada 5 de The Crown ganhou seu primeiro trailer nesta quinta-feira (20), divulgado pela Netflix . Com lançamento marcado para o dia 9 de novembro, o enredo se passa nos anos 1990, período turbulento para a família real, em que a realeza lutou a todo custo para manter suas tradições e sua relevância no mundo. A série, vencedora de 21 Emmys, teve seu elenco renovado com Imelda Statuton – a Dolores Umbridge de Harry Potter – como Rainha Elizabeth II, Dominc West como Príncipe Charles, Elizabeth Debicki como Princesa Diana e Jonathan Pryce como Príncipe Philip.

A morte da Rainha Elizabeth II em setembro deste ano interrompeu a produção do seriado e causou o aumento de 800% na audiência das temporadas no ar naquele momento. Após dois meses do ocorrido, a nova temporada de The Crown chegará para os amantes da família real com momentos aguardados pelo público. Saiba mais a seguir.

Assista, a seguir, ao trailer da temporada 5 de The Crown

Enredo

Os eventos da quarta temporada de The Crown se concentraram nos anos 1980. Já para a season 5, os novos episódios serão focados nos anos 1990, período desafiador para a família real. Dentre alguns dos eventos catastróficos dessa década, destacam-se o divórcio de Diana e Charles e o incêndio no Castelo de Windsor, que destruiu 115 quartos. Além disso, outras histórias que podem ser abordadas são a separação do Príncipe Andrew e da princesa Anne e o momento em que a Rainha processou o The Sun. Vale ressaltar que durante os anos 1990, o mundo estava resistente a manter padrões de etiqueta, dificultando a tradição e a relevância da família real perante as demais nações.

Elenco

Dando sequência à tradição da troca de personagens a cada duas temporadas, a história traz novos nomes importantes para interpretar a monarquia britânica, como Imelda Statunton, atriz que já esteve presente em Downtown Abbey e Harry Potter. A atriz entra no lugar de Olivia Colman, que interpretrou a monarca nas temporadas 3 e 4, como a Rainha Elizabeth II. Dominic West, que também fez parte do elenco de Downtown Abbey, assume o papel previamente assumido pelo ator Josh O’Connor, como Príncipe Charles. Elizabeth Debicki, que participou de títulos como O Grande Gatsby, interpreta Princesa Diana, no lugar de Emma Corrin. Além disso, Jonathan Pryce, que marcou presença em Game of Thrones, interpreta Príncipe Philip.

Veja, a seguir, o elenco da temporada 5 de The Crown

Ator | Personagem Imelda Staunton Rainha Elizabeth II Jonathan Pryce Príncipe Philip Dominic West Príncipe Charles Elizabeth Debicki Princesa Diana Olivia Williams Camilla Parker Bowles Lesley Manville Princesa Margaret Claudia Harrison Princesa Anne Johnny Lee Miller Primeiro-Ministro John Major

A quinta temporada de The Crown gera repercussão também no Palácio de Buckingham, de acordo com fontes do The Telegraph UK. A realeza já demonstra preocupações sobre como o divórcio de Diana e Charles será representado e, em outros momentos, já teve até ações mais “ríspidas” quando sentiu que algum drama interno foi exposto no seriado. Por isso, a realeza busca enfatizar a série como um entretenimento, e não como um documentário fiel aos fatos.

E, de fato, a série possui uma reverberação positiva entre sua audiência e se tornou uma paixão para os interessados pela história da família real britânica. Entre sites de crítica, The Crown possui uma ótima avaliação: 84 (do total de 100) pelo Metacritic, e 8.7 (do total de 10) pelo IMDB.

