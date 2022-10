The Sims 4 de graça: veja o que muda e requisitos do game para PC

The Sims 4 , popular game de simulação da Maxis Interactive e Electronic Arts está gratuito para consoles e PC desde 18 de outubro. Com isso, o jogo base fica liberado para qualquer usuário, e, quem já possuía o game anteriormente, recebeu um kit Deserto Luxuoso como cortesia, assim como assinantes do EA Play receberam um conteúdo novo como recompensa.

O título está disponível para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S, PlayStation 4 (PS4), Xbox One e PC (via Steam e Origin/EA App), onde não exige requisitos tão pesados. Pensando nisso, o TechTudo traz a seguir as principais novidades do agora free-to-play e o que sua máquina precisa para rodar bem o título.

The Sims 4 permite administrar a vida de personagens chamados Sims, agora de maneira gratuita em todas as plataformas

Em sua versão padrão gratuita, The Sims 4 é um simulador que permite que usuários administrem as vidas de várias famílias pré-existentes ou criem seus próprios Sims para habitar a vizinhança. Durante a jornada, é preciso tomar decisões sobre o destino de seus personagens. Por exemplo, quais carreiras irá trilhar, como se apresentará no trabalho para ganhar promoções, que laços de amizade irá formar e até mesmo se envolver em romances.

Há também grandes opções de personalização e decoração para a casa, como comprar móveis e construir novos cômodos. O game recebe também pequenas atualizações chamadas "Entrega Expressa dos Sims" que adicionam itens grátis como roupas, móveis, comidas e mais.

Enquanto o jogo base é gratuito, há ainda mais opções de gameplay, que ficam disponíveis em pacotes de expansão. Eles trazem mais elementos, como "Vida no Ensino Médio", "Diversão na Neve", "Gatos e Cães", entre outros. Esses, por sua vez, são conteúdos que seguem sendo pagos, diferente do game em si.

Para quem já tinha acesso ao game antes da mudança, em 18 de outubro, a EA disponibilizou algumas recompensas. A principal delas é o kit Deserto Luxuoso, automático para aqueles que compraram o jogo. Já assinantes do EA Play recebem a expansão "Ao Trabalho", com mais carreiras, enquanto o EA Play Pro vai render também os itens do kit "Bebês Coleção de Objetos".

Recentemente, foi anunciado também que The Sims 4 receberá uma nova plataforma oficial de mods, modificações criadas por fãs, no final do ano pela Overwolf. Através desse novo sistema, usuários poderão baixar novos itens para o jogo, entre opções grátis e outras pagas, sem precisar usar sites de terceiros. Mais informações sobre a plataforma oficial para mods serão reveladas até o lançamento.

Requisitos mínimos

The Sims 4 - Requisitos mínimos Requisitos mínimos Configuração recomendada Sistema operacional: Windows 7 (SP1), 8, 8.1 ou 10 (64 Bits) Windows 7 (SP1), 8, 8.1 ou 10 (64 Bits) Processador: Intel Core Duo 1,8 GHz ou AMD Athlon Intel Core i5 ou AMD Athlon X4 Memória RAM: 4 GB 8 GB Placa de vídeo: Geforce 6600, Radeon X1300, Intel GMA X4500 Geforce GTX 650 ou superior DirectX: 9.0 9.0 Rede: Conexão de internet banda larga Conexão de internet banda larga Armazenamento: 17 GB de espaço disponível 18 GB de espaço disponível