The Sims 5? Conheça 'novo' jogo da série com móveis personalizados e mais

O The Sims 5 pode estar mais perto do que nunca. Isso porque o "Project Rene", codinome da próxima geração da franquia, foi anunciado na última terça-feira (18), durante o evento "Behind The Sims Summit". Segundo desenvolvedores, a produção do game ainda está em fase "muito inicial", e é provavelmente por esse motivo que há hesitação em confirmar que se trata da 5ª plataforma. Contudo, algumas das novidades sobre ele foram adiantadas, como uma ferramenta para personalizar móveis e modo multiplayer online. Veja, a seguir, mais detalhes do projeto.

The Sims: próxima geração da franquia recebe codinome "Project Rene" e fãs especulam que se trata do The Sims 5

O próximo jogo da série The Sims, intitulado até então de "Project Rene", foi apresentado via transmissão ao vivo no canal do Youtube da franquia. Como o desenvolvimento do game ainda está em fase inicial, a desenvolvedora Maxis e a Electronic Arts ainda não confirmaram que se trata do The Sims 5. No entanto, algo parecido já aconteceu com a série: antes de seu lançamento oficial, o The Sims 4 era chamado de "Project Olympus" — o que pode funcionar como um indicativo do que pode vir pela frente.

Durante a apresentação do novo game, foram mostradas algumas das ferramentas de personalização em teste, como uma que permitirá customizar tamanhos, cores e padrões de objetos de decoração. O recurso parece ser uma versão melhorada do que era utilizado no The Sims 3, com a possibilidade de mudar, por exemplo, uma cama de solteiro para de casal e compartilhar a criação na galeria.

Fãs também apontaram similaridades na ferramenta do Project Renee com as ofertadas no modo construção do Paralives, jogo de simulação indie concorrente que ainda não foi lançado.

Além dessa ferramenta, aparentemente, o jogo também terá dois modos possíveis: single player e multiplayer online. Esta última é uma novidade muito pedida por fãs e que, até então, nunca tinha sido vista na franquia (com exceção da versão FreePlay para celular). Além disso, também foram feitas demonstrações de crossplay, recurso que permite jogar o game em PC e celular de forma simultânea.

Project Rene, supostamente The Sims 5, foi demonstrado em uma sessão simultânea entre PC e smartphone

De acordo com a vice-presidente de criação da franquia, Lyndsay Pearson, a escolha do codinome "Project Rene" se deu pela proximidade a palavras como "renascimento"; a ideia é representar a renovação do compromisso com o futuro da série. Também foi mencionado que o anúncio tão antecipado tem o objetivo de fazer com que a comunidade fã do game, os "simmers", contribuam com sugestões e ideias.

Por ora, não há previsão de lançamento do The Sims 5 (ou "Project Rene"), mas quando isso acontecer, o jogo deve ser disponibilizado para computadores com Windows e MacOS, além de celulares Android e iPhone (iOS).

Vale lembrar que, no mesmo evento, além de duas novas expansões para o ano que vem e uma atualização para os bebês do jogo, também foi anunciado que The Sims 4 receberá suporte a mods, modificações criadas por fãs, de maneira oficial através de uma parceria com a plataforma Overwolf.

