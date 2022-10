The Unsent Project: site revela mensagens que nunca te enviaram; veja

The Unsent Project é um site que reúne mensagens de texto que nunca foram enviadas para seus destinatários. A plataforma ganhou popularidade após a viralização de uma trend do TikTok em que usuários publicaram vídeos descobrindo as mensagens que supostamente teriam sido dedicadas a eles. Para isso, eles pesquisam pela frase "unsent message to" ("mensagem não enviada para", em português) no Google , seguida pelo próprio nome. Depois, clicam no primeiro link que aparece na página de resultados do buscador e leem o conteúdo.

No Google Trends, ferramenta que exibe as principais pesquisas do momento no buscador, o termo "The Unsent Project" esteve em alta nos últimos sete dias. Pesquisas relacionadas ao site também registraram aumento repentino, como "mensagem que nunca te enviaram", "unsent message to" e "The Unsent Project BR". A seguir, entenda qual é a proposta do projeto e como escrever e ver uma mensagem no site.

1 de 3 Site mostra mensagens que nunca te enviaram; entenda — Foto: Luciana Maline/TechTudo Site mostra mensagens que nunca te enviaram; entenda — Foto: Luciana Maline/TechTudo

Qual a sua rede social favorita? Opine no Fórum do TechTudo

O que é The Unsent Project

O Unsent Project reúne mensagens que os usuários escreveram para seus primeiros amores, mas nunca enviaram. Criado em 2015 por Rora Blue, a proposta do projeto é descobrir em quais cores as pessoas enxergam o amor. Por isso, as mensagens são exibidas em uma cor escolhida pelo remetente e que lembre o destinatário. Com mais de cinco milhões de publicações, o projeto foi criado como uma forma de "oferecer uma saída emocional para quem precisa". O site está disponível somente em inglês.

2 de 3 The Unsent Project reúne mensagens nunca enviadas para primeiros amores — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho The Unsent Project reúne mensagens nunca enviadas para primeiros amores — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

Todas as mensagens são anônimas e tratam de conteúdos diversos, uma vez que a ideia de "primeiro amor" pode variar de acordo com a interpretação de cada um. Há mensagens destinadas para amigos, ex-namorados, irmãos, pais e até mesmo animais de estimação. Os textos são enviados e armazenados no site, onde são classificados por nome e cor.

É importante dizer que pessoas diferentes, mas com nomes iguais, encontrarão as mesmas mensagens, já que não é possível saber exatamente quem é o destinatário. Trata-se, portanto, de uma coincidência, pois a mensagem pode não ter sido escrita necessariamente para determinada pessoa que tenha aquele nome.

3 de 3 Veja como enviar uma mensagem no site The Unsent Project — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho Veja como enviar uma mensagem no site The Unsent Project — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

Para procurar um nome, basta acessar o site do The Unsent Project (https://theunsentproject.com/) e ir até a opção "Archive" ("Arquivo", em português). Na barra de pesquisa, escreva o nome desejado e dê um enter para ver os resultados. Para enviar uma mensagem, clique na opção "Submit" ("enviar", em português), que fica no lado superior direito do site. Na parte de cima do quadro, insira o nome do destinatário. Depois, escreva a mensagem e escolha a cor que desejar. Por fim, concorde com os termos e envie o texto.

Veja também: cinco dicas para viralizar e ficar famoso no TikTok