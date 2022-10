The White Lotus recebe 2ª temporada no HBO Max; veja trailer e história

Humor, assassinato, bela fotografia e trilha sonora caracterizam The White Lotus. A primeira temporada do seriado foi avaliado pelo ranking do IMDB com nota 7.6 (do total de 10), e com nota 82 (do total de 100) pelo Metacritic. A série foi o quinto show mais engajado em todo o portfólio combinado da HBO Max no seu ano de lançamento, e aponta uma projeção de crescimento de audiência para a segunda temporada.