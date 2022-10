The Winchesters: veja elenco e trailer da série de Supernatural no HBO Max

The Winchesters (Os Winchesters, em português), série prequel de Supernatural, foi lançada no Brasil no dia 20 pelo HBO Max. A produção tem como protagonistas o casal John Winchester e Mary Campbell, os pais dos irmãos caçadores Dean e Sam, protagonistas de Supernatural. Até o momento, foram lançados dois episódios nos Estados Unidos (via canal The CW) e um no Brasil. Os demais serão liberados semanalmente às quintas. Se você estava com saudades das caçadas de demônios e quer conhecer a nova série sem tomar spoiler, veja informações sobre enredo, personagens, elenco e mais a seguir.